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學攝影11個月！雲科男拍「橙紅夕陽沉軌道」2萬人朝聖　他笑：還沒取名字

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▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▲這…這也太美了吧？（圖／李翊誠授權提供）

網搜小組鄺郁庭／採訪報導

喜歡攝影的人，都會想挑戰拍下代表作，國立雲林科技大學的學生李翊誠年初開始拍夕陽，之後努力做功課，研究日落方位、天氣，終於在年尾捕捉到一張奇蹟般的「夕陽火車照」。他將照片PO上《Dcard》，吸引近2萬人按讚，也不忘分享當時興奮心情「人生最快樂的一天也跟著結束，我會永遠記得這一刻」。

李翊誠在《Dcard》PO文「遇見比中樂透低的奇景」，表示他年初開始追尋夕陽，等待夕陽落下「正好在鐵軌中央的那一刻」，最後終於被他遇見，而且當時還剛好有火車開過來，讓他邊拍邊落淚。不過為了這張照片，他做了很多功課，時隔一年才讓他遇到這奇蹟一刻。

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▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▲李翊誠拍出奇蹟般的夕陽照。（圖／李翊誠授權提供）

他表示自己事前先查好日落方位，再來要找尋鐵軌、日落角度相同的地點，「真的超難找…因為台灣鐵軌機乎都南北向」；最後則是最困難的「空氣品質、雲層分佈、年天氣狀況都要非常好」。李翊誠說，他真的非常幸運，因為以上這些點都要克服，才能拍出這麼漂亮的畫面。

目前就讀雲科大電子系3年級的李翊誠，告訴《ETtoday新聞雲》，他是因為某種因素導致壓力很大，想藉由其他活動轉移注意力，剛好哥哥要升級相機，他就拿起哥哥的舊相機，從今年1月起開始接觸攝影，「一開始哥哥有教我如何操作，不過後面都自己摸索」；就連後來的攝影器材，也開始自己購買，「相機跟鏡頭是依我的拍攝題材而購買的」，目前在用的是canon 80d搭配二手騰龍600mm長焦變焦鏡頭。

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▲為了拍出夕陽照，李翊誠做了不少功課。（圖／李翊誠授權提供）

李翊誠說，他從今年4月起開始觀察夕陽，其實這張照片單純想把日落和夕陽做結合，並利用長焦鏡頭展現出壓縮感，不過剛好有一台自強號經過，讓畫面變成出乎他意料之外的豐富。李翊誠也透露當時狀況，他到場後先調整好拍攝參數，並進行試拍，前後也拍了20張失敗的照片。而且列車通過的速度實在太快，他花很多時間在對焦，IG上的2張作品是他拍了6輛經過的列車後才成功的。

能在年末拍到這張照片，李翊誠說，新的一年他想拍出具有正能量的照片，讓大家看到照片，能感受到他當時的心情，「我拍照沒有很求完美，我想紀錄的是眼前的景物，並分享給大家」、「單純想藉由照片傳遞感受」。

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▼此時太陽快要下山了，位子應該會完美的在正中央？（圖／李翊誠授權提供）

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▼他笑說「先拍張側邊壓壓驚」。（圖／李翊誠授權提供）

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▼成功拍出完美的夕陽照。（圖／李翊誠授權提供）

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

▼最後他收工直呼「人生最快樂的一天也跟著結束」。（圖／李翊誠授權提供）

▲▼ 。（圖／李翊誠授權提供）

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關鍵字：夕陽,火車,攝影,Dcard

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