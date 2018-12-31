到台北最High新年城倒數迎接2019！　「散場搭車秒回家攻略」

▲台灣大車隊規劃4個候車點，讓參加完台北跨年場的朋友可以迅速搭上車，舒服回家。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

告別2018邁入倒數階段，全台跨年晚會蓄勢待發，你決定好跑哪一攤了嗎？狂歡結束後，捷運站被人潮塞爆，一身疲憊還堵在人流中進退不得的景象，仍是許多人的惡夢。台灣大車隊公開台北場晚會「4大散場路線」，專為跨年民眾準備的搭車點，讓民眾玩得盡興又可以舒服返家。

全台幾個主要的跨年活動有台北101與美麗華、花現台中跨年晚會、台南夢時代跨年派對、高雄義大世界等，最受矚目的還是以『狂放電』為主題的【台北最High新年城】。

台灣大車隊依4條散場路線，規劃出4個候車點，並且派出專業人員協助引導。

4個候車點如下：

● 往南港、汐止、基隆方向：請於忠孝東路五段與松山路口的搭車（過捷運永春站方向）

● 往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園：請於仁愛路與安和路口搭車（往圓環方向）

● 往天母、士林、北投：請於基隆路和松隆路口搭車

● 往文山、新店、中永和：請於基隆路與樂利路口搭車（捷運六張黎方向）

台灣大車隊根據過往經驗，分析車流狀況，提出4條絕佳散場路線，只要多走幾步路，就可以順利搭上車，保證按規定跳錶收費，讓民眾可以舒適、安心返家。若是HappyGo或Uupon卡友，還可以用80點現折20元車資。