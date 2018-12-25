包機飛台東！精選「娛樂神卡」6大跨年攻略　跑趴、泡湯、餐廳最高8％回饋

▲2019年快到了，《ETtoday新聞雲》統整超強跨年攻略，不知道怎麼玩？趕快筆記收藏。（圖／取自FunNow網站）



生活中心／台北報導

2018年進入尾聲！決定好去哪裡跨年了嗎？年末的節慶超級多，不少人計劃出遊，如果不喜歡人擠人，幾個人揪團跋山涉水，在特定景點迎接第一道曙光，享受山海帶來的寧靜感；偏好熱鬧場面，跨年夜選擇到氣氛佳、燈光美的酒吧小酌，享受震撼視覺的煙火秀，三五好友一起暢所欲言，擁抱醉人的城市光景。《ETtoday新聞雲》統整超強跨年攻略，不知道怎麼玩？趕快筆記收藏，利用王道銀行娛樂神卡「FunNow聯名卡」，配合FunNow App隨時預定，超過萬家的精選商品，給你絕對難忘的行程活動、餐廳美饌懶人包，2019/10/31前FunNow APP平台消費還享最高8%回饋，包含：



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攻略一：12小時不斷電！101煙火爵士之夜 曙光包機衝台東

跨年適逢4天連假，讓日常生活繁忙的上班族，想暫時離開車水馬龍的都會區，放飛在遼闊寬廣的大自然裡。信義區街頭熱鬧帶點浪漫的氣氛，也是國外旅客最愛的打卡景點之一！跨年最酷的「101爵士之夜＋台東包機」直搗台北市中心101，空前絕後的趴踢主戰場今年使出渾身解數，免費360瓶威士忌及千瓶精釀啤酒喝到爽，遠眺城市夜幕與燦爛煙火，最特別的是現場拉丁爵士與清新搖滾為雙主軸，邀請「小男孩樂團」最High的歌曲點燃派對節奏，一路玩到凌晨3點鐘以為結束一回合了嗎？行程規劃超猛烈，陣地轉移至松山機場，離開人潮像電影巨星一樣搭上飛機前往台東，迎接2019年最美曙光，看完日初還有時間深入當地，探索台東的特色小吃。



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▲跨年最酷的「101爵士之夜＋台東包機」直搗台北市中心101，空前絕後的趴踢主戰場今年使出渾身解數。跑完101爵士之夜派對，搭飛機直衝台東超熱血。

▲同場加映WAVE CLUB 跨年狂舞，台北唯一看得到101煙火的夜店派對！性感舞者、專業DJ加持，絕對讓你的跨年夜high的不要不要的！

攻略二：全台IG網美必去打卡泰式餐廳 煙火直擊 集體倒數 感動爆表

不想鬧哄哄的在派對裡狂歡，希望擁抱溫馨的聚餐還境，這間全台最夯的網美泰式餐廳「Thai. J」IG曝光率超高！強調高貴質感的裝潢，四周浪漫花卉造景，將近8成以上的真花，宛如一座優美的清邁花園，在浪漫水晶燈的環繞下，享用泰式米沙拉、鳳梨炒飯等必點招牌料理；要說跨年這一天的海景第一排，非PS TAPAS 西班牙餐酒館信義店莫屬！可以享用CP值超高西班牙美食，還有DJ跟你一起high爆跨年夜！超清楚的煙火秀就不多說了，重點是......重點是這個地點可是捷運市府站撤場的第一排啊～跨完年想第一個回家就選這！





▲全台最夯的網美泰式餐廳「Thai. J」跨年之夜必去之一。

▲PS Tapas西班牙餐酒館美食部落客超推。



攻略三：深夜直擊Inge's Bar賞夜景

喜歡夜生活的你，就不能錯過位在台北萬豪酒店的Inge’s Bar啦！270度的環景設計，以絕美夜景而聞名，買個單人站票，除了在20樓的空中露台，遠眺美麗華摩天輪的燈光秀，轉個頭身邊更是台北101一生一定要體驗一次。喝不夠，跨年元旦繼續High吧！利用王道銀行「FunNow聯名卡」在FunNow App就能訂購 。





▲萬豪Inge’s Bar，270度的環景設計以絕美夜景而聞名。

▲同場加映: 台北君悅酒店 凱寓。和台北101真的是一步之遙！凱寓廳平常是舉辦私人聚會和酒會的高級場所，這次特別以螢光派對為主題，請到互動魔術和塔羅牌占卜，邀請大家一起在超強視野的露台看煙火倒數跨年！

攻略四：跨年慢活路線 台灣冬季泡湯百元有找

沒時間去日本看銀杏、賞楓葉，在台灣來趟泡湯之旅也不錯，享有高級設備與浪漫氣氛，快約親友或愛人，體驗星級的住宿享受。三間經典都會泡湯聖地，其中「皇家季節酒店北投館」湯屋的型式保留專屬空間，體驗皇家級的休閒享受；另外，大亞帝國Hotel、微閣旗艦館，24小時預約立刻享有，還設有露台和健身房，入住本土知名飯店，搶進百元的高CP值泡湯行，人在台灣彷彿有出國度假般的錯覺。





▲▼沒時間去日本看銀杏、賞楓葉，在台灣來趟泡湯之旅也不錯，享有高級設備與浪漫氣氛，快約親友或愛人，體驗星級的住宿享受。

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