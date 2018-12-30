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快訊／台北跨年晚會一次看懂！北市府晚間公布交管圖　3點交通資訊在這

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▲▼台北101，2017年跨年煙火 。（圖／記者季相儒攝）

記者柯沛辰／綜合報導

迎接2019年！台北跨年晚會「狂放電2019臺北最High新年城」31日晚間7點在北市府前市民廣場登場，北市府為因應當天人潮，周邊將進行三階段交通管制。為此，《ETtoday新聞雲》特別簡單整理出當天晚會卡司、交管及元旦升旗典禮資訊，供廣大讀者們參考。

大眾運輸及交管

一、 台北捷運

跨年連續營運42小時不收班（小碧潭支線及新北投支線營運至108年1月1日0時）
貓纜行駛時間至108年1月1日凌晨2點；行駛貓空地區公車小10末班車延長至1點發車、棕15末班車延長至1點30分發車

➊ 捷運：國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘
➋ 捷運：市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘
➌ 捷運：台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘

二、 散場接駁專車

路線有3條，服務時間為12月31日24點至1月1日凌晨1點半。
往「捷運 臺北車站」：於仁愛路與延吉街口搭乘，1段票收費。
往「捷運 公館站」：於基隆路與文昌街口搭乘，1段票收費。
往「木柵、景美地區」：於松德路與信義路口搭乘，依現行方式收費。

三、 其他方式

桃園捷運：跨年連續營運42小時不收班，詳情請點我
高鐵：108年1月1日加班車資訊尚未公布，詳情請至高鐵官網查詢
臺鐵：108年1月1日加班車資訊，班次請點我
國光客運：108年1月1日加班車資訊，詳情請點我

▲台北跨年交通管制。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北跨年三階段交通管制。（圖／北市府）

▲▼台北跨年晚會一次看懂！北市府晚間公布交管圖　3點交通資訊在這。（圖／北市府）

「狂放電2019臺北最High新年城」懶人包

時間：19：00開始
地點：台北市政府前市民廣場
主持人：陳建州（黑人）、天心、海裕芬
卡司：張惠妹、頑童、EXID、安那、吳思賢（小樂）、謝和弦、MP鼓鼓、廷廷等。

至於天氣部分，由於天公不作美，今年跨年可能下雨。北市府觀傳局表示，今年有準備5000件雨衣，遇雨會現場發放，但仍建議民眾自備雨具，尤其是站在舞台前方盡量以雨衣為佳，避免遮蔽後方群眾視線。

▲跨年各地天氣。（圖／中央氣象局提供）

▲跨年各地天氣。（圖／中央氣象局）

「中華民國108年元旦總統府升旗典禮」三階段交管資訊

台北市公共運輸處表示，「中華民國108年元旦總統府升旗典禮」當天進行交通管制，預估將有35條公車路線受影響（詳情點此下載附件），期間取消停靠19個站位，還請民眾特別注意。

▲▼台北跨年晚會一次看懂！北市府晚間公布交管圖　3點交通資訊在這。（圖／北市府）

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關鍵字：台北跨年晚會,狂放電2019臺北最High新年城,2019元旦,升旗典禮

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