慶建交70載！中俄元首互致新年賀電：兩國合作維護了世界和平

▲普丁與習近平戶致新年賀電。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中國國家主席習近平今（31）日在賀電中代表政府和人民，向俄羅斯總統普丁致上新年祝賀。習近平表示，即將過去的一年是中俄關係發展史上具有特殊意義的一年，「我們兩國都順利完成重要國內政治議程，開啟了中俄關係發展新時代。」

他也說，雙方高層交往更加密切，政治互信日益深化，各領域務實合作取得一系列豐碩成果，「地方合作交流年」活動順利開展，兩國人民世代友好的民意基礎更加鞏固；雙方在國際和地區事務中積極協作，為維護國際公平正義和世界和平穩定發揮了重要的建設性作用。

習近平指出，2019年是中俄建交70週年，「我願繼續同你一道，引領雙邊關係和各領域合作不斷取得新進展，更好造福兩國和兩國人民。」

▼習近平。（圖／達志影像／美聯社）

普丁在賀電中表示，祝全體中國人民幸福安康，2018年，俄中全面戰略協作夥伴關係達到前所未有的高度，雙方開展了內涵豐富的政治對話，雙邊貿易額迅速提升，「地方合作交流年」開局良好，雙方在解決重大地區和全球性問題上開展了富有成效的協作。

他也說，「2019年，我們兩國將共同慶祝建交70週年，相信雙方將以此為主線，繼續在雙邊和多邊事務中開展有效合作。」

▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

同一天，中國國務院總理李克強也向俄羅斯總理梅德維傑夫互致新年賀電。李克強在賀電中說，中方願同俄方一道，共同推動經貿、能源、金融、科技、農業、人文等領域合作取得新成果，助力兩國共同發展。

梅德維傑夫在賀電中說，俄方高度評價兩國總理第23次定期會晤所取得的成果，願繼續同中方就促進雙邊各領域合作積極開展工作。