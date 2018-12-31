快訊／《告台灣同胞書》40周年紀念會1月2日舉辦　習近平親自對台喊話

▲中共總書記習近平（中）。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

新華社快訊，《告台灣同胞書》發表40週年紀念會1月2日上午10時在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念會，並發表重要講話。

屆時，中央廣播電視總台、新華網將進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播。

自1950年首次發表以來，從毛澤東到習近平時代，中共中央總共發表五次《告台灣同胞書》。

其中，1979年1月1日，時任中共領導人鄧小平以人大委員長葉劍英名義所發的《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》，其論述被視為兩岸關係走向新階段，當時大陸正迎來改革開放，中共對台方針也需大幅調整。

以論述層面觀之，「每逢佳節倍思親」與「民族利益」作為號召，結束兩岸軍事對峙、開放三通與擴大兩岸交流，無疑是向台灣釋出善意；「寄希望於台灣人民，同時也寄希望於台灣當局」的主要兩條軸線儼然成形。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／微博）

繼江澤民在題為《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話提出「江八點」。身為鄧小平改革開放與對台政策的執行者的胡錦濤，則以「攜手推動兩岸關係和平發展，同心實現中華民族偉大復興」為名，透過座談會的形式紀念「告台灣同胞書發表30年」。

2005年，大陸通過《反分裂國家法》，時逢民進黨第一次執政，胡錦濤以「胡六點」內容作為概括，戰略上改變了「促統」與「反獨」的順序，兩岸關係也在簽署各項協議中達到高峰。

2018年，九合一地方選戰民進黨慘敗的背景下，習近平在慶祝改革開放40周年的論述已看出端倪，加上北京對台有著更多籌碼、資源，更為自信的表述，相信是不太意外。