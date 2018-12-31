　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／《告台灣同胞書》40周年紀念會1月2日舉辦　習近平親自對台喊話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中共總書記習近平（中）。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲中共總書記習近平（中）。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

新華社快訊，《告台灣同胞書》發表40週年紀念會1月2日上午10時在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念會，並發表重要講話

屆時，中央廣播電視總台、新華網將進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播。

自1950年首次發表以來，從毛澤東到習近平時代，中共中央總共發表五次《告台灣同胞書》。

其中，1979年1月1日，時任中共領導人鄧小平以人大委員長葉劍英名義所發的《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》，其論述被視為兩岸關係走向新階段，當時大陸正迎來改革開放，中共對台方針也需大幅調整。

以論述層面觀之，「每逢佳節倍思親」與「民族利益」作為號召，結束兩岸軍事對峙、開放三通與擴大兩岸交流，無疑是向台灣釋出善意；「寄希望於台灣人民，同時也寄希望於台灣當局」的主要兩條軸線儼然成形。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／微博）

繼江澤民在題為《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話提出「江八點」。身為鄧小平改革開放與對台政策的執行者的胡錦濤，則以「攜手推動兩岸關係和平發展，同心實現中華民族偉大復興」為名，透過座談會的形式紀念「告台灣同胞書發表30年」。

2005年，大陸通過《反分裂國家法》，時逢民進黨第一次執政，胡錦濤以「胡六點」內容作為概括，戰略上改變了「促統」與「反獨」的順序，兩岸關係也在簽署各項協議中達到高峰。

2018年，九合一地方選戰民進黨慘敗的背景下，習近平在慶祝改革開放40周年的論述已看出端倪，加上北京對台有著更多籌碼、資源，更為自信的表述，相信是不太意外。

ET快訊
李光洙認愛李善彬！官方證實：已經5個月了
蔡瑞雪被拍！網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：告台灣同胞書,習近平,兩岸關係

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會　劉結一：朝統一方向邁進

快訊／《告台灣同胞書》40周年紀念會1月2日舉辦　習近平親自對台喊話

2018兩岸十大新聞（下）藍綠勢力翻轉　「雙城論壇」成顯學

2018兩岸十大新聞（上）惠台31條領銜　陸對台戰略新時代

福州「台商台胞服務年」年終盤點　轉型升級、同城待遇亮點多

山西再爆非洲豬瘟疫情　陸農業農村部：勿蔓延成勢「要做好防控」

帶糖果到學校挨罵　10歲女童返家途中跳樓死亡

死胎留身內15天！29歲女「8年懷孕11次」　扭曲原因讓警嚇傻

考驗山地與夜間的實戰能力　廣東特警冬訓練兵比武廣州開幕

北京烤鴨規範出爐　鴨要重3kg配20塊荷葉餅

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會　劉結一：朝統一方向邁進

快訊／《告台灣同胞書》40周年紀念會1月2日舉辦　習近平親自對台喊話

2018兩岸十大新聞（下）藍綠勢力翻轉　「雙城論壇」成顯學

2018兩岸十大新聞（上）惠台31條領銜　陸對台戰略新時代

福州「台商台胞服務年」年終盤點　轉型升級、同城待遇亮點多

山西再爆非洲豬瘟疫情　陸農業農村部：勿蔓延成勢「要做好防控」

帶糖果到學校挨罵　10歲女童返家途中跳樓死亡

死胎留身內15天！29歲女「8年懷孕11次」　扭曲原因讓警嚇傻

考驗山地與夜間的實戰能力　廣東特警冬訓練兵比武廣州開幕

北京烤鴨規範出爐　鴨要重3kg配20塊荷葉餅

優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

星巴克抽買1送1、全家第2杯1折！衝跨年迎元旦就是要喝咖啡提神

高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

核二降載進行測試　原能會緊盯台電不影響供電

四檔股后輪流做　國巨千元到3字頭被「打入冷宮」

快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

「最美主持人」躺A380頭等艙　超奢內部曝光「根本小套房」！

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

大陸熱門新聞

富士康餐廳女老闆2度輕生

帶糖果到學校挨罵　女童跳樓亡

29歲女8年懷孕11次　扭曲原..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

小轎車撞上自行車「車頭直接爛」

談豬瘟　農業農村部：勿蔓延成勢

小兄妹遇煤氣爆炸70%燒傷

建交四十年　王毅神比喻中美關係

北京烤鴨規範出爐　鴨要重3kg

台胞服務年近一年　福州同城待遇..

山西再爆非洲豬瘟　大陸第103..

回顧2018逝世兩岸名人

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電..

香港「幸福堂」告台灣總部侵權

更多熱門

相關新聞

習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會預計1月2日上午10時在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念會並發表演講。大陸國台辦主任劉結一30日接受央視專訪時坦言，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。

陸外交部籲美：防止「戰略誤判」

貿易戰　中國設最高法院智財權法庭

建交四十年　王毅神比喻中美關係

兩岸交流　周志懷：力度前所未有

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

張善為癱瘓5年近況曝光

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面