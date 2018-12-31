基隆瘋跨年／BIG BAND移師西三碼頭　獨立樂團陣容堅強

▲ BIG BAND基隆跨年，獨立樂團齊聚西三碼頭熱力開唱。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2018 BIG BAND基隆跨年晚會，31日晚間8時將首次移師至基隆港西三碼頭倉庫旁停車場熱鬧登場，晚會演出嘉賓「董事長樂團」與「台客電力公司」，市長林右昌邀請大家到基隆跨年，一起在鳴笛聲、煙火及最具特色獨立樂團表演中，迎接2019。

今年跨年晚會，因基隆港東岸碼頭尚在執行整建工程，首次移師至基隆港西三倉庫旁停車場，當日下午15時，演出嘉賓之一的「台客電力公司」，將駕駛專屬電力宣傳車，前往文化中心前廣場熱力開唱，演出後，將沿海洋廣場至基隆火車站，沿途廣播宣傳跨年晚會，最後由「董事長樂團」壓軸演出，用最HIGH的音樂陪伴民眾一同倒數，以繽紛地標煙火及全臺唯一船笛噴水秀，為2018年劃下完美句點，迎接2019年最溫馨動人的第一秒。

▲ 發送限量LED手環及發光加油棒，數量有限送完為止。

市長林右昌表示，今年獨立樂團陣容堅強，更大讚在地獨立樂團是「基隆之光」，他舉出，「基隆水噹噹」改編電音板，更加有活力、希望，邀請市民及外縣市朋友共襄盛舉，颳風下雨也要歡樂迎接2019年。

文化局表示，廣召各方金獎認證，人氣獨立樂團「老王樂隊」、「台客電力公司」、「八十八顆芭樂籽」、「滅火器」、「董事長樂團」接力演出，為提升國際性觀眾國際視野，特邀日本知名女子樂團「su凸kod凹koi(JP)」參與演出，在地樂團「鏽鉚釘樂團」、「搖滾大嬸」登台一展長才。

活動現場，將發送限量LED手環及發光加油棒，數量有限送完為止，並於海洋廣場籌劃第二現場，設大型投影幕進行轉播，在煙火施放同時，可近距離欣賞船笛噴水秀！

▲ 發送限量LED手環及發光加油棒，數量有限送完為止。

跨年晚會預計於今晚11時50分，開始新年倒數、施放煙火與商船鳴笛，持續到2019年元月11日0時5分。民眾返家時，台鐵提供2019年第1班由台灣頭出發的區間列車，時間為2019年元旦0時40分自基隆火車站發車至樹林。



另外，基隆市府公車處安排14條路線公車包含，101、103、104、201、203、204、301、302、303、402、 501、505、601、602，於2019年元旦0時30分起自公車總站周邊視現場情況發車，費用以平日收費計價。

文化局表示，無法到場同歡的朋友們，活動安排吉隆電視轉播，台灣好直播APP、Line Today直播入口連結、FB粉專「基隆市跨年晚會」及「Emerge Live X No Fear Fest」、「魅力基隆」Youtube頻道及「公共電視網路直播 PTS Live」，2018基隆市跨年晚會官網及「公視+」影音平台將同步直播。

2018 BIG BAND跨年晚會活動官網：https://s.yam.com/68Kkn