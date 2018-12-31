汐止保齡球式車禍！　貨車駕駛精神恍惚追撞17輛汽機車

▲新北汐止區31日凌晨發生一輛貨車追撞17輛汽機車的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來連天陰雨氣溫驟降，民眾開車千萬要小心！31日凌晨3點40分許，一位開著貨車的高姓駕駛行經汐止福德一路215號前，因為精神恍惚想睡覺，駕駛不慎結果開車擦撞停放路邊的汽機車，結果造成路旁1輛汽車、16機車毀損，過程就像打保齡球般連環撞擊，諾大撞擊聲響嚇得民眾驚醒紛紛出來查看，也驚動路旁正在待產的婦產科診所民眾，警方到場處理，確認高姓駕駛並未喝酒，警方正調查這起車禍追撞意外事故。

▲新北汐止區31日凌晨發生一輛貨車追撞17輛汽機車的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，現年約38歲的高姓民眾今天凌晨3點駕駛一輛小貨車，行經新北市汐止區福德一路時因精神不濟，開車搖搖晃晃不慎擦撞深夜停放路旁的汽機車，共有1輛汽車和16部機車遭波及，高男自知闖禍打電話報警處理。警方到場後對他實施酒測，發現他酒測值為零，所幸貨車撞擊路邊車輛時，車上並無民眾在場、沒有人受傷。警方陸續通知受害車主到場處理。

有位當時去路旁婦產科診所陪家人待產的民眾，清晨外出看到車輛被撞得支離破碎，在臉書「汐止集團」上留言感嘆：「不是吧！哥只是來生個小孩，怎麼會這樣！一整排的車全毀了…」，也有民眾懷疑駕駛到底會不會開車。汐止轄區警方已在事故現場受損車輛上張貼聯絡單，希望受損車主能盡速與警方連絡處理後續車禍事宜。

▲新北汐止區31日凌晨發生一輛貨車追撞17輛汽機車的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）