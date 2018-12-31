未提供足夠資源給自閉症者　監委糾正基隆市政府、衛福部

▲2017年全國健保醫事機構通報自閉症者住院人數有616人。（示意圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

2018年1月，基隆發生母親帶自閉兒燒炭身亡的憾事。監委隨即展開調查行動，調閱教育部、衛福部資料後發現，2017年高中職以下自閉症人數逾1萬3千人，全國健保醫事機構通報自閉症者住院人數則有616人，顯見自閉症者人數多，但衛福部未提供足夠資源，監委為此提出糾正，另對母親攜自閉兒燒炭身亡一事，糾正基隆市政府。

監察院報告指出，教育部2017年第2學期曾統計高中職以下自閉症學生人數，國小生竟高達6163人，國中生為3660人，高中職生3579人，總計1萬3402人；另外，2017年各縣市健保特約醫事服務機構申報自閉症者住院人數有616人，可見自閉症者人數多。



該報告提及，衛福部未能正視自閉症者及其家庭的需求，除了未掌握自閉症者在家照顧及機構照顧人數外，對嚴重情緒行為之自閉症者及身心障礙者人數，迄無相關統計數據，導致自閉症者與家庭獨自承擔照顧困境與負荷。

該報告認為，基隆市政府未確實執行自殺關懷訪視與身心障礙者評估，造成身心障礙者及其家庭未能即時獲得協助，也有違失。為此，負責此案的監委王幼玲與張武修對衛福部、基隆市政府提出糾正。

王幼玲表示，衛福部應研議推動自閉症類群障礙相關本土研究，並通盤檢討相關照顧服務人員的待遇，提升機構處理能力及服務品質；此外，教育部應加強普通班教師相關特殊教育知識與專業訓練，督促地方政府與校方規劃輔導人力，提供情緒行為困擾學生完善的協助。