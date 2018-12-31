不滿轉型正義70年未實現　激動男228追思會燒國旗起訴

▲228追思晚會上，李男與蔡丁貴等人拿出自備國旗，與民眾點燃焚燒，被依侮辱國旗罪起訴。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

公投護台灣聯盟成員李姓男子在228前夕追思晚會上，於結束時要求群眾圍起圈圈，並和蔡丁貴等人拿出自備的國旗，點燃焚燒，維安員警即時拿滅火器撲滅。警方事後審視蒐證畫面，將李男移送法辦，檢方認為李男已犯《刑法》教唆侮辱國旗罪事證明確，提起公訴。

李男於2月27日晚間，參加立法院側邊濟南路上，由自由台灣黨、台灣國等獨派團體舉行的228追思紀念會，擔任主持人。當晚9點47分宣布活動結束時，要求在場群眾於祈福桌前圍成圈圈，與蔡丁貴等人拿出3面國旗，與群眾在國旗上淋汽油，並且點燃焚燒。

當時李男向群眾疾呼「今天將這個代表時民體制的車輪旗燒掉..」車輪旗指的就是國旗，現場維安員警見狀，立即拿滅火器撲滅火勢，現場民眾群情激動，和員警爆發推擠衝突。

事後員警根據監視錄影及蒐證錄影，找到李男並將他依違反《刑法》第160條侮辱國旗罪，移送法辦。到案時，李男供稱因為不滿228事件已過了70年，政府依舊未實踐應有的轉型正義，但檢方認為李男妨害秩序、侮辱國旗事證明確，將他提起公訴。