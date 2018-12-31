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軍備局209廠建廠7周年　期待建立亞太八輪甲車生產中心

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軍備局209廠建廠7周年　打造國軍現代化戰力。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者卓以立南投31日電

軍備局生產製造中心第209廠民國101年1月1日成立，迄今已建廠7周年，主要任務為負責國軍各式戰甲砲車及傘具等軍品的研發、生產的使命，打造國軍現代化戰力，展現國防自主能量，以因應作戰及支援戰備需求。

第209廠前身為民國69年成立的陸軍「戰甲車發展中心」，於民國81年將「戰甲車發展中心」、「臺北武器基地勤務處」、「臺中戰車基地勤務處」及「臺南兵工配件製造廠」等單位整併為「兵工整備發展中心」，民國95年將聯勤「傘具製配廠」改隸於兵整中心「生產製造廠」下，更銜「傘具製配所」，民國101年1月1日將兵整中心產研單位「生產製造廠」及「研發整合處」整併，第209廠正式成立。

軍備局209廠建廠7周年　打造國軍現代化戰力。（圖／軍聞社）

第209廠秉持「創新傳承、永續發展」的理念，發揮強大生產能量，致力完成雲豹八輪甲車性能提升研改；另外，廠內並供應全軍傘具所需產額，提供特戰部隊重要的後勤支援，單位分工細膩，相互支援，協調順暢，將有限人力發揮無限可能，貫徹國防自主政策。

展望未來，第209廠將以八輪甲車30公厘鏈砲裝步戰鬥車型及人員傘具為生產目標，同步開發八輪甲車衍生車型、投物傘及高空滲透傘等，建立亞太八輪甲車、傘具生產及維修售服中心，與國際接軌，引進尖端技術，不斷提升裝備性能，滿足國軍戰備需求。

軍備局209廠建廠7周年　打造國軍現代化戰力。（圖／軍聞社）

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