解放軍首度試射S-400　成功摧毀時速1萬公里來襲導彈

▲俄羅斯S-400「凱旋」防空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

中國接收俄羅斯S-400防空系統後，傳出已於今年12月上旬進行首次試射。俄媒透露，在該次試射過程中，速度3000米/秒（即8.8馬赫，時速約1萬公里）的模擬彈道導彈目標被摧毀。據分析，目前解放軍使用的應該是最大射程達250公里的48N6E3導彈。

S-400出口中國被外界認為是完全展現中俄全面戰略協作夥伴關係水平，美國戰略之頁在2015年1月報導指出，俄方向中國出售6個營的新型S-400防空飛彈系統，其中每個飛彈營花費5億美元，包含培訓費以及備件和額外飛彈。而每個S-400飛彈營有8套發射裝置，每套發射裝置配備2枚飛彈，外加一個控制中心、一部雷達和16枚待發射飛彈，所有裝備都是機動式。

到了2017年2月，俄國官方首次證實已向中國交付S-400防空系統，同年10月俄國媒體再披露，俄方已向中國交付了「幾個團的S-400防空飛彈系統」。2018年7月底，中國則完成對首套S-400的驗收工作。

▼俄羅斯媒體透露，中國能成為S-400的第一個國際買家，總統普丁是最大關鍵人物。（圖／路透）

據《塔斯社》近日透露，解放軍首批引進的2個作戰單位之一，已於12月上旬首次成功進行S-400試射工作。報導進一步指出，試射過程速度3000米/秒（即8.8馬赫，時速約1萬公里）的模擬彈道導彈目標被摧毀，而擊落彈道導彈的是「48N6E型導彈」，摧毀距離為250公里。

對此，「北國防務」分析，48N6E型導彈的250公里射程距離是對付空氣動力目標的數據，在官方訊息中，S-400對付彈道導彈的最大距離為60公里，顯然俄國媒體針對數據表述有誤。但這個錯誤的說法卻透露出一個信息，那就是中國目前引進的S-400目前使用的並非報導所說的48N6E，而是最近的48N6E3（即俄軍自用的48N6DM），除了最大射程從48N6E2的200公里提升至250公里外，反導能力也有較大提升。

按照俄軍自用版信息，48N6E、48N6E2分別能對付速度1800米/秒、2800米/秒的彈道導彈目標，而48N6E3/48N6DM則能夠對付速度4800米/秒級別的彈道導彈目標，與最新的40N6型導彈同級。「因此，只要俄軍沒有對出口的導彈動大手腳，中國此次攔截3000米/秒目標也只是牛刀初試」。

至於S-400為何自2017年交付中國已經過了1年多才進行首度試射，「北國防務」則認為相當正常。第一，在首批S-400的交付過程中，因為船隻在海上遭遇風浪，造成部分設備損壞致使交付延遲。第二，S-400是一個龐大的系統，將其合體然後開始一步步的訓練，最終到實彈試射階段仍需要一段不少的時間。

▼ S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

S-400是俄羅斯國土防空軍第三代地對空飛彈系統，用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標空襲，搭載強大的雷達功能，還增強了反干擾的能力。該導彈系統採用四種專門導彈對應防空需要，包括超遠程40N6（400公里）、遠程48N6（250公里）、中程9M96E2（120公里）、近程9M96E（40公里），互相彌補構成多層次的防空屏障。