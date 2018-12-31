首位女兵轉服飛行軍官　郭文靜亮眼現身國防部元旦影片

▲空軍經國號戰機飛行員中尉郭文靜，是中華民國首位女兵轉服飛行軍官的女性官兵。

軍聞社／記者葛芃欣臺北30日電

中華民國108年即將到來，國防部推出元旦形象影片，表達國軍官兵從山巔到海濱，從白天到黑夜，專注在每項細節，在保家衛國的工作上成就完美，綻放自己舞台的光芒。

國防部表示，此次形象影片，特別挑選陸、海、空3位國軍官兵受訪，分別為陸軍601旅保修廠士官長李偉聚、海軍銘傳軍艦士官長曾坤宏、空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行員中尉郭文靜。

比較受矚目的是，李偉聚及曾坤宏二位士官長，皆是當初赴美接裝的種子教官，而郭文靜中尉更是首位女兵成為飛行軍官的經國號戰機飛行員。

▼陸軍601旅保修廠士官長李偉聚曾赴美1年7個月進行AH-64E阿帕契攻擊直升機接裝任務。

特別的是，負責這支形象影片製作的軍聞社，也首次嚐試自行創作影片音樂，擔綱譜曲的呂尚俞中尉表示，前奏與結尾使用相同音樂來製作，主要是呼應新年有始有終的傳承，同時為使配樂聽起來更加生動，特別加入管弦樂的元素，以增加整體配樂的完整度與厚度，凸顯國軍官兵辛勤訓練與認真付出的努力。

「突破自我價值，創造無限可能」正是告訴國人在新的一年裡，國軍仍將持續守護在民眾身邊，帶給國人安定和安心的力量，提供全民安居樂業的保障，期盼軍民攜手努力，共創美好遠景。

看見希望，國軍帶路，中華民國加油。

▼海軍士官長曾坤宏在艦上於民國105年5月赴美執行接艦任務，歷經10個月努力，得以讓銘傳軍艦返抵國門。