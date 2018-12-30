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國軍長官尊重中尉創作專業　形象影片原創配樂「完全沒被修改」

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記者陶本和／台北報導

國軍元旦形象短片30日出爐，這次也是軍聞社首度嘗試影片原創配樂，由國防大學畢業的呂尚俞中尉操刀，最讓他驚訝的是創作的成品「沒有被修改過」，上級長官、學長完全尊重他創作的原創性。

迎接民國108年的到來，國防部上午發布108年形象短片，傳達超越現在，實現夢想，享受犧牲，成就大愛，積極向上不是為了讓別人欣羨，而是站在高處，看見更遼闊的世界。國防部發言人臉書指出，一年365天，一天24小時，每分每秒、日出日落，都有國軍弟兄姐妹在每一個角落，晝夜不懈捍衛疆土，為的是讓國人安心，讓社會繁榮，讓國家富強，「這是我們的職守，也是我們最感驕傲的神聖使命。」

備受關注的是，該影片是由軍聞社製作，且首次試自行創作影片音樂，擔綱譜曲的呂尚俞中尉表示，前奏與結尾使用相同音樂來製作，主要是呼應新年有始有終的傳承，同時為使配樂聽起來更加生動，特別加入管弦樂的元素，以增加整體配樂的完整度與厚度，凸顯國軍官兵辛勤訓練與認真付出的努力。

呂尚俞受訪時表示，接獲指令的時候，他在新訓中心擔任輔導長，每兩週才會有一次休假時間，因此創作跟修改都必須在休假才來進行，時間上並不充裕，但很感謝長官願意給他這次機會。

對於普遍的國軍文宣幹部而言，最擔心也最不喜歡的，就是外行上級對專業創作指指點點。對於這次的創作，呂尚俞說，最驚訝的是「沒有被修改過」，軍聞社長官、學長都不喜歡作品被修改，因此很尊重這次創作的原創性，讓他非常開心。

▼國軍108年元旦形象影片。（圖／軍聞社影片）

▲▼ 國軍108年元旦形象影片。（圖／軍聞社影片）

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關鍵字：國軍,形象影片,軍聞社,呂尚俞

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