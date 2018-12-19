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力挺殲-20一口氣飛關島　運油-20至少要造百架

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中國軍事論壇傳出運油-20完成首飛照片，但其真實性仍待官方確認。（圖／翻攝自飛揚軍事）

▲中國軍事論壇傳出運油-20完成首飛照片，但其真實性仍待官方確認。（圖／翻攝自飛揚軍事）

軍武中心／綜合報導

以運-20運輸機改裝的運油-20加油機傳出首飛消息以來，代表著中國軍隊將邁入革命性的進步，美國《國家利益》認為，該機列裝後將該改變亞洲周邊的力量對比。有分析指出，未來在運油-20的配合下，殲-20便能「完整的」攜帶空空導彈一口氣飛到關島，對美軍帶來巨大威脅。

運-20大型運輸機是在2016年7月6日正式服役，軍事專家普遍認為，中國勢必會全面對該機型進行「魔改」，在其基礎上衍生出空中加油機、預警機、電子戰飛機等多款特種作戰飛機。根據最大起飛重量達220噸，最大載重量達70噸的數據推測，運-20改裝為加油機後，將模仿伊爾-78在貨艙內加裝2-3個可拆卸式儲油罐，總載油量將達到或超過100噸

大陸知名軍事博主「科羅廖夫」指出，運油-20帶油量足以滿足長距離作戰支持，甚至不輸現役任一款加油機。改裝上來看，運-20在左右機翼可加裝一吊裝油艙，這種方案基本不影響機體結構，也不改變內部貨艙，其空投、空運、空降能力基本與之前相當，而實行起來，難度低、成效快，無論戰時平時不僅作為加油機也可以用來運輸，從一定程度上緩解戰略運輸機的列裝壓力。

中國軍網發布轟-6K繞島巡航高清照片，清晰可見台灣本島及戰機底下的蘭嶼。（圖／翻攝自中國軍網英文版微博）

▲中國軍網發布轟-6K繞島巡航高清照片，清晰可見台灣本島及戰機底下的蘭嶼。（圖／翻攝自中國軍網英文版微博）

值得注意的是，解放軍空軍從2015年3月以來，利用轟-6K轟炸機在東部沿海進行遠程作戰演習，包含在日本海、菲律賓海和南中國海等地的定期戰鬥巡航，這些飛行最初集中在突破第一島鏈，經過宮古海峽和巴士海峽進入西太平洋。進入2016年後，轟炸機的遠海戰巡飛行航線擴大到環繞台灣，並在南海上空進行作戰空中巡邏。上述的這些動作，都需要大型加油機支援。

此外，受到高度關注的殲-20隱身戰機，在外掛大油箱的情況下，就已擁有2000公里作戰半徑，但外掛油箱勢必增大被探測概率，影響其隱身效果。未來與運油-20的配合後，問題便能迎刃而解，殲-20只負責攜帶空空導彈就可一口氣飛到關島。至於轟-6K本身3500公里的作戰半徑，再攜帶射程達到1500公里的長劍-20巡航導彈，在運油-20加油機的協助下，一躍成為真正意義上的戰略轟炸機。

文章分析，一款新型的強力武器需要裝備一定數量才能有更好效果。以全球空中戰力第一的美國為例，陣中57架的KC-10加油機，其加油量達到驚人的160噸，同時還維持一支398架KC-135R/T的龐大加油機隊（70架預備役、172架國民警衛隊運營），同時美方仍持續開發新型的KC-46型加油機，並且一出手就是179架的大訂單。以此再根據中國空軍的規模，推算運油-20加油機的數量至少需要百架

▼4架殲-20和1架運-20編隊在珠海上空進行低空通場。（圖／翻攝自大陸網站

4架殲-20和1架運-20編隊在珠海上空進行低空通場，疑似為今年航展預演飛行展示表演。（圖／翻攝自大陸網站）

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關鍵字：運-20,加油機,運油-20,硬管加油,空中加油,殲-20,大陸軍武,軍武

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