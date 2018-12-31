影／國軍演訓畫面超像電影預告片　網友：以為變形金剛加入我軍

記者陶本和／台北報導

準備揮別2017年，國防部發布完形象短片後，31日再公布一支「107年度戰訓回顧影片」，畫面是軍聞社在過去一年中，記錄各軍真實演訓的第一視角，加上明快的剪輯手法、搭配配樂，宛如戰爭電影的預告片；有網友留言，「這太像電影預告片了吧，我以為變形金剛加入我軍了」、「很有電影預告片的感覺，真的很棒，深深吸引了我」。

▼軍聞社拍攝國軍107年度戰訓畫面。（圖／翻攝軍聞社影片）



迎接民國108年的到來，國防部30日上午發布108年形象短片，傳達超越現在，實現夢想，享受犧牲，成就大愛，積極向上不是為了讓別人欣羨，而是站在高處，看見更遼闊的世界。國防部發言人臉書指出，一年365天，一天24小時，每分每秒、日出日落，都有國軍弟兄姐妹在每一個角落，晝夜不懈捍衛疆土，為的是讓國人安心，讓社會繁榮，讓國家富強，「這是我們的職守，也是我們最感驕傲的神聖使命。

國防部31日上午再度加碼，公布一支「107年度戰訓回顧影片」，記錄各軍真實演訓的第一視角。國防部發言人臉書指出，「「仗在哪裡打，我們的訓練就在哪裡」，強調這一年來的戰備演訓，國軍秉持「求精求實」與「從嚴從難」的原則，錘煉官兵不怕苦不畏難的意志，為維持中華民國國軍精壯戰力，不斷蓄積更充沛的能量。

▼軍聞社拍攝國軍107年度戰訓畫面。（圖／翻攝軍聞社影片）