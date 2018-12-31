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雲豹八輪甲車今年全數完成解繳　回顧國軍輪型甲車研製

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「雲豹八輪甲車」CM32/33 40公厘榴彈機槍指揮車及裝步戰鬥車型民國100年量產，於今年度全數完成解繳。（圖／軍聞社）

▲「雲豹八輪甲車」CM32/33 40公厘榴彈機槍指揮車及裝步戰鬥車型民國100年量產，於今年度全數完成解繳。

軍聞社／記者卓以立南投31日電

「雲豹八輪甲車」CM32/33 40公厘榴彈機槍指揮車及裝步戰鬥車型民國100年量產，於今年度全數完成解繳，而CM34 30公厘鏈砲裝步戰鬥車型已完成戰術測評，象徵國軍推動國防自主成效，邁向新里程。

軍備局第209廠表示，輪型甲車具有高機動性、重量輕、火力強的特色，能夠大幅提升地面部隊的整體戰力，國軍輪型甲車研製從六輪甲車到八輪甲車，不斷測試、改良，雖然一路走來艱辛，研發人員從不放棄希望。

軍備局第209廠指出，回顧國軍輪型甲車研製工作，於民國81年完成CM31六輪甲車研製，隔年與法國及奧地利兩國的六輪甲車一起參與戰術性能評比，通過戰測且表現優異，並於民國86年在臺北航太展展出，深受好評，在民國88年成功研發衍生車型，可搭載天箭一型的防空飛彈車。

▼CM31六輪甲車（左），及可搭載天箭一型的防空飛彈車（右）。

回顧國軍輪型甲車研製工作，於民國81年完成CM31六輪甲車（左）研製，並於民國88年成功研發衍生車型，可搭載天箭一型的防空飛彈車（右）。（圖／軍聞社）

軍備局第209廠表示，鑑於六輪甲車空間不足，以及配合新一代輪型甲車的發展趨勢，民國90年「雲豹專案」研發新一代八輪甲車。

軍備局第209廠說，有了六輪甲車的研製經驗，在短短四年期間，結合國內產、官、學、研所共同努力研發製造的雲豹八輪甲車，民國91年至94年間，經過多次修正、測評驗證，陸續完成P0雛形車，以及P1、P2、P3等樣車，並分別進行「結構可行評估」、「研發測評」、「作戰測評」及「驗證是否可量產」等各項測評驗證，民國95年「迅馳專案」核定八輪甲車生產，民國96年完成小批量產，在民國99年完成初期作戰測評，並於100年CM32/33 40公厘榴彈機槍指揮車正式量產，民國107年全數完成解繳，並撥交部隊服役。

▼民國91年至94年間，經過多次修正、測評驗證，陸續完成P0雛形車，以及P1、P2、P3等樣車。

民國91年至94年間，經過多次修正、測評驗證，陸續完成P0雛形車，以及P1、P2、P3等樣車。（圖／軍聞社）

軍備局第209廠並表示，八輪甲車屬通用載臺的設計，CM34 30公厘鏈砲裝步戰鬥車型已於今年完成戰術測評，為確保國防安全整備，增添更雄厚的實力。

而因應未來作戰，軍備局第209廠於今年度以原八輪甲車型成功打造「八輪甲車M1樣車」，並於臺北航太展亮相，M1樣車針對外觀、內部結構、動力底盤系統、武器系統自動化及可視化作戰能力等項目進行研改，全車動力系統及傳動序列均有嶄新的配置，強化了車身結構與制動性，所搭配的液氣承載系統與六輪轉向，不僅提升越野性能，更大幅縮小轉向半徑，適合全臺各地形及城鎮戰力的發揮。

軍備局第209廠強調，未來將持續依全軍的作戰任務需求，研發高性能武器載台，不斷提升裝備性能，成為國防戰力最堅實的後盾。

▼「八輪甲車M1樣車」。

軍備局第209廠於今年度以原八輪甲車型成功打造「八輪甲車M1樣車」。（圖／軍聞社）

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