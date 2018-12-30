影／元旦影片經國號女飛行員郭文靜成亮點　軍聞社首嘗試自創配樂

記者陶本和／台北報導

適逢108年元旦，國防部製作一支以「突破自己，創造無限可能」為主題的影片，其中包括備受矚目的空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行員中尉郭文靜，她是我國首位女兵成為飛行軍官的經國號戰機飛行員；此外該影片也是軍聞社首度嘗試自行創作影片配樂。

這支短片30日上午於國防部發言人臉書上線，傳達超越現在，實現夢想，享受犧牲，成就大愛，積極向上不是為了讓別人欣羨，而是站在高處，看見更遼闊的世界。國防部發言人臉書指出，一年365天，一天24小時，每分每秒、日出日落，都有國軍弟兄姐妹在每一個角落，晝夜不懈捍衛疆土，為的是讓國人安心，讓社會繁榮，讓國家富強，「這是我們的職守，也是我們最感驕傲的神聖使命。」

另外，本支影片拍攝對象，挑選陸、海、空3位國軍官兵，分別為陸軍601旅保修廠士官長李偉聚、海軍銘傳軍艦士官長曾坤宏、空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行員中尉郭文靜。

其中備受受矚目的是，李偉聚及曾坤宏二位士官長，皆是當初赴美接裝的種子教官，而郭文靜中尉更是首位女兵成為飛行軍官的經國號戰機飛行員。

此外，該影片是由軍聞社製作，首次試自行創作影片音樂，擔綱譜曲的呂尚俞中尉表示，前奏與結尾使用相同音樂來製作，主要是呼應新年有始有終的傳承，同時為使配樂聽起來更加生動，特別加入管弦樂的元素，以增加整體配樂的完整度與厚度，凸顯國軍官兵辛勤訓練與認真付出的努力。

▼ 空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行員中尉郭文靜。（圖／軍聞社影片）

