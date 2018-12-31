無照酒駕女撞警害截肢「一生前途斷送」　母借車因這原因免賠千萬

▲撞斷執勤員警陳昭宏右小腿的酒駕女子陳以恩，二審量刑減輕。（圖／本報資料照，下同）

突發中心／綜合報導

新北市蘆洲警分局警員陳昭宏2016年7月在台64線高架橋上執勤，遭女子陳以恩無照酒駕追撞，導致右小腿截肢。民事部分，新北地院判陳以恩須賠償1107萬餘元。而陳昭宏認為陳母借車給女兒，有連帶責任，一併求償提告，原本一審判勝訴，但二審法官認為刑事起訴、判決均未認定陳母與車禍有關，因此改判無須連帶賠償。

這起車禍發生位於新北市新莊台65線往五股方向，當時陳昭宏正在執行閣揆的特勤交管，站在警車後方正要放交通錐，卻遭陳以恩的黑色豐田轎車追撞，導致員警被夾在兩車之間，雙腿骨折倒在地上痛苦哀號，事故現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。且他歷經7次手術仍保不住右小腿，忍痛截肢，當時他才剛與在振興醫院擔任護理人員的妻子，剛登記結婚2個月。

警方還查出，陳以恩2年前就是因公共危險被吊銷執照，如今無照又酒駕，撞斷陳姓員警雙腿，害員警面臨截肢命運。陳昭宏曾在法庭哽咽地說，「一生前途都被斷送」，令人不捨。

意外發生3年後， 陳昭宏一度重回交通分隊，但因裝了義肢，無法勝任外勤工作，他不想造成同事負擔，於是轉保一總隊擔任全職內勤，他也希望大家狂歡之餘不要酒駕，別再發生這樣的憾事。

而針對法院改判陳母免賠一事，據《蘋果日報》報導，陳昭宏認為現在的制度運作並不合理，已經提起上訴，希望能釐清。

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