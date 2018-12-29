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小鬼作祟害的？高國華「酒駕找手機」遭逮　落寞嘆：有一股力量…

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▲▼高國華酒駕遭攔。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲高國華遭警方查獲酒駕，當場被攔下。（圖／記者邱中岳翻攝）

社會中心／綜合報導

「最近身心都受傷……！」補教名師高國華（62歲）日前才因遭徒弟高偉補習班主任痛毆登上媒體版面，事隔數日後又再爆出酒駕風波；面對媒體，高國華強調自己並未飲酒，僅是喝了6碗薑母鴨的湯，且當天是坐計程車返家後發現手機遺失，才自行駕車前往警局報案，不料卻遭警測出酒測值0.25毫克，當場遭逮。高國華走出北檢時，還不住嘆息，直呼「最近有一股力量，正在讓我的人生不順！」

高國華23日才召開記者會，在鏡頭前措辭嚴厲、痛批自己一手帶大的愛徒高偉，強調自己待他不薄，但高偉卻恩將仇報，私下以血豢養小鬼，還以鳳陽派道術作法，將2人運勢對調，害得他招生不順、接連因負面醜聞登上媒體版面，不但名聲受累，還損失數千萬元，為此前往高偉補習班找這位愛徒「說清楚、講明白」，怎料徒弟的面沒見到，反而挨了補習班主任一頓痛揍。

事隔短短1個禮拜，高國華29日凌晨又再爆出酒駕風波，遭警方攔查、並測出酒測值達0.25毫克，明顯超標，全案依公共危險罪送辦，並諭令5萬元交保。

▲▼高國華酒駕被逮，檢方訊後依公共危險罪5萬元交保候傳。（圖／記者楊佩琪攝）

▲高國華接受媒體採訪時，神情相當落寞。（圖／記者楊佩琪攝）

針對酒駕一事，高國華大聲喊冤，表示在被班主任痛毆一頓後，醫師有告誡他不能喝酒，因此28日晚間與好友吃薑母鴨餐敘時，只喝了3罐無糖綠茶，會被測出酒精反應，全因他席間整整喝了6碗「薑母鴨湯」。

高國華還原當天經過，眾人餐畢後散去，他也搭乘計程車返家，但回到家中後卻發現手機不翼而飛，為了找回只好自行開車前往中山分局報案，因此才會被警方查獲酒駕，「我就是太有自信了……，總覺得沒有問題！」

步出北檢，高國華神情落寞，強調「高老師真的是無心之過」，還稱自己最近身心都受傷，「好像有一股力量，正在讓我的人生不順」，巧妙將話題與高偉作法、養小鬼一事做連結，暗指是小鬼玄術在作祟。

除了為自己抱屈外，高國華也坦承錯誤，但認為自己並非蓄意，真的不知食用薑母鴨酒測就會超標，還呼籲社會大眾，「羊肉爐和燒酒雞，裡面酒精含量也很大，請一定要記取高國華的教訓！」

另一方面，高國華也希望檢警能夠從輕發落，給予自新的機會，他願意無償到司馬庫斯等偏鄉教弱勢的小朋友英文，「給高老師一個贖罪的機會！」

▲▼補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、並讓員工毆打他。（圖／記者張君豪攝）

▲高國華23日才召開記者會，控訴徒弟高偉補習班主任對他施暴。（圖／記者張君豪攝）

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關鍵字：高國華,酒駕,養小鬼,高偉,補教名師

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