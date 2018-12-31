開媽媽的車酒駕撞警害截肢　母遭連帶求償1107萬獲免賠

▲陳姓女子酒駕撞攤警員，因開著母親的轎車，害母親被控得負連帶責任，但高等法院改判免賠。（圖／資料照／記者蘇位榮攝）

記者楊佩琪／台北報導

一名陳姓女子於2015年7月酒駕行經台65線時，高速衝撞正在值勤的警員陳昭宏，造成陳員右腳慘遭截肢「一生斷送」。陳女因此被判2年10個月有期徒刑定讞，民事部分也連累自己的媽媽須連帶賠償1107萬元，因為陳女酒駕開的是媽媽的車。不過二審高等法院認為，一審判決均未認定陳母和車禍有關，改判陳母無須賠償。

2015年7月，家住桃園的陳女酒後開著媽媽的轎車，行經台65線要返回住處，卻突然猛力撞擊一旁正在擺放交通錐的陳員。陳員被夾在警車和陳女中間，雙腿粉碎性骨折，雖經緊急救治沒有生命危險，但右小腿慘遭截肢，左腿也因骨折和肌腱斷裂，嚴重影響運動與負重能力，讓陳員日後開庭時，忍不住落淚「一生前途都斷送」。

酒測值0.87的陳女坦言，每次一喝酒就會出事，對於自己闖下的大禍，願意用一輩子分期賠償，但因無業，根本拿不出錢來，二審陳女被判2年10個月有期徒刑，目前入監服刑中。至於陳母，一審法官認為有連帶賠償責任，但陳母強調，女兒並未經過她的同意就開走車子，並不是她開的車，人也不是她撞的，又刑事訴訟中也未認定她是共同侵權人，陳員不能對她請求連帶賠償。

法官則認為，包括檢方的起訴、一審判決都僅有陳女為被告，並未認定陳母同意女兒駕駛她的車輛，也無任何故意、過失情事，因此要求陳母連帶賠償部分於法不合，改判免賠，全案仍可上訴。