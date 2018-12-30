安全帽消失騎車被開單！他反問警卻無言　網分享親身經驗獲讚神回

▲安全帽如果直接放在機車上，很有可能被有心人士拿走。（圖／示意圖）

網搜小組／綜合報導

如果您的安全帽不見會怎麼做，繼續騎車還是把車留在原地？一名網友就遇到這種情況被警察開單，他當場反問員警，結果對方回覆讓他無言，但自己還是會去繳罰單。有網友分享自己的經驗，讓原PO直呼「神回」；有人也遇到警開單，結果問了一句，「他突然愣住⋯就叫我快走。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情形，他表示，吃完早餐發現安全帽不見，「好吧！再買一頂就好了。路程上被警察攔下來，還開了一張未戴安全帽紅單，我當下反問警察『如果你安全帽被偷了，那你怎麼辦』？警察：『我就不騎機車了』。我：『... ...』。」

有網友建議，「你要說，我剛剛安全帽被偷了，正要去報案，剛好遇見你，那就不用多跑一趟。」也有人認為，「那每個騎車沒安全帽的人都說他的被偷了，警察就不罰嗎」；原PO回「有道理，違規還是要罰，只能後續再去申訴了…重點是他（警察）說『我就不騎機車了』....那他要走路回家，機車丟在那邊。總之就是抱怨一下啦！我三天後我還是要去繳罰單。」

▼如果您的安全帽不見，您會繼續騎車還是把車留在原地？（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

另一人也說，「這是兩碼子事，如果每個沒戴安全帽的都這樣說，警察不就都不用抓了，我相信你安全帽真的被偷了，但是這不能掩飾你違規的事實」；原PO回「確實還是違規啦，摸摸鼻子去繳」。有網友好奇當下沒順便跟警察說要報案？原PO回「他有叫我報案，我說再買一頂就好了。」

也有人說出親身經驗，「條子要開我單，我回他，『這你的管區，我帽子被偷是你怠忽職守，還是我應該被開單...』。然後他就惦惦（台語，指安靜）了。」原PO看完直呼「神回」。另一名女網友也分享相同經驗，「我也發生過⋯⋯不過我是說：警察先生，你可以把你的安全帽借我嗎？他突然愣住⋯就叫我快走。」