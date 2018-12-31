酒駕輾死吸毒酒醉自摔男！家屬拒50萬和解　法官判賠只剩11萬

▲男子酒駕輾斃吸毒酒駕自摔男。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

突發中心／台北報導

一名林姓男子2017年1月間晚間酒駕開車上路，行經新北市林口區時，輾死酒駕吸毒又自摔倒地的陳姓男子，且輾到人時還大喊「哇」的一聲，但仍未停車查看，或是留在現場採取必要救護措施或呼叫救護車，隨即駕車加速逃逸。高等法院二審時，林男雖提出賠償近50萬元，但被家屬拒絕，依犯「酒駕致人於死」、「肇事逃逸」等罪，判3年6月徒刑，全案仍上訴。民事部分結果近日出爐，新北地院斟酌肇事情狀，認定林男應負6成過失責任，判須賠償11萬5860元。

這起車禍發生當天，當時林男已經先在林口區某小吃店喝了5、6罐啤酒，雖已有醉態，但仍執意開車上路，返回桃園市的住處。車輛行經新北市林口區台15線21.7公里南下車道處，林男沒注意到路上已經有一名自摔倒地的陳姓男子，高速輾過陳男後，仍持續開車前進。路人隨即報警將陳男送醫，最後仍不治。

警方調查發現，死者陳男服用甲基安非他命後又酒駕，最後自摔倒地，躺臥在省道車道上，遭林男的車輛輾壓後死亡。警方循線在第二天凌晨5點多逮捕林男，當時林男的呼氣酒測值還高達每公升0.58毫克，可見案發當時確實酒駕，檢方提起公訴。

高院二審時，林男表示願意賠償陳男喪葬費、相關醫療費19萬餘元，再依其能力另賠償30萬元，共約50萬元，但此部分賠償金因與對方家屬未能達成共識，並非無意賠償，請求從輕量刑。而法官則是認為一審判決的認事用法並無違誤，未逾越公平正義之精神，刑度審酌也合理，因此駁回林男上訴，仍維持3年6月，可上訴。

民事部分，死者陳男胞兄另在新北地院對林男提出求償，包含醫療費用950元、喪葬費用19萬2150元，並代弟弟清償借款100萬元，合計受有損害119萬3100元。

不過，法官認為陳男胞兄並未舉證代弟弟清償借款事實，且代清償借款，是基於繼承法律關係而來，與林男肇事並無相當因果關係，因此代清償借款100萬元，屬無理，僅請求醫療費、喪葬費用合理，此事故所受損害金額合計為19萬3100元。

最後，法官審酌肇事情狀，認林男應負擔6成過失責任，因此依19萬3100元乘以6成，也就是須賠償11萬5860元 。

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