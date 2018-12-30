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影／最強人肉輪擋！車上鎖「人在車外」　醉男右腳掌卡車輪力抗D檔

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓男子，29日將車停在八斗子環港路時忘記熄火，僅拉手剎車，排檔卻留停在D檔，導致車輛向前緩慢滑行，且車門自動反鎖。林男竟用右腳擋住車輪，準備用榔頭擊破車窗時，警方上前關心。員警竟發現林男渾身散發酒氣，對林男施行酒測，酒測值高達0.39毫克，全案警訊後將他依違反公共危險罪移送法辦。

▲ 車忘熄火又反鎖 男用腳擋輪胎阻車引警關注揪酒駕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 最強人肉輪擋！車上鎖「人在車外」，醉男右腳掌卡車輪力抗D檔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所，巡佐王和瑚、警員廖千瑋在29日14時許巡邏行經基隆環港街時，發現一輛黑色自小客車擋在馬路中央，造成交通阻塞，一名男子用腳擋住左前輪，手持榔頭欲擊破車窗，警方立即上前阻止，並了解狀況。

詢問後得知，林姓男子（26歲）是車輛駕駛，將車停在路邊找友人敘舊，一時疏忽忘記熄火，僅拉手煞車，檔位停留在D檔，導致車輛向前緩慢滑行，且車門中控自動反鎖，林男情急之下，用右腳擋住車，並準備用榔頭敲破車窗解危，阻止車輛滑行時，不料造成警方誤會。

警方聽完後，隨即聯絡鎖匠協助開鎖。雙方言談間，卻聞到林男渾身酒味，林男向警方坦承喝整晚酒，酒氣還未退，就開車外出找朋友。警方當場對他施行酒測，結果酒測值高達0.39毫克，便將他帶回偵訊。全案警詢後將林男依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

▲ 車忘熄火又反鎖 男用腳擋輪胎阻車引警關注揪酒駕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 車忘熄火又反鎖 男用腳擋輪胎阻車引警關注揪酒駕。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
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關鍵字：酒駕,公共危險,手剎車

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