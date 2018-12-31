六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

▲六福皇宮。（圖／翻攝自台北威斯汀六福皇宮粉專）

記者徐政璿／台北報導

旅遊集團六福（2705）旗下位於南京東路的台北威斯汀六福皇宮將於31日晚間熄燈，19年的經營將正式走入歷史，集團將於下午在飯店大廳舉行熄燈派對，集團總裁莊秀石、董事長莊豐如親自出席感謝飯店員工與老客戶，同時也將邀請開幕時任台北市長的前總統馬英九出席。馬英九辦公室也發出行程通知，馬英九將在下午2點出席。



六福皇宮於1999年開幕以來，是國內第一家Westin品牌飯店之外，更首創五星級飯店內設置電影院，另也是國內第一個設置雪茄館的五星級飯店，亦是南京商圈唯一一個國際品牌五星級飯店，20年來亦是附近上班族的共同回憶。



因此，六福於今年4月對外發佈六福皇宮即將熄燈消息後，亦吸引許多老顧客前往用餐住房以表懷念，搭配飯店陸續推出的各項優惠，最後這周住房率近90%。



本月31日將是六福皇宮的最後一天，館內7個餐廳除中庭的elite café因舉辦熄燈派對於今日已不再營業，其他6個中西式餐廳，都將營業到最後一刻，館內知名自助餐廳絲路宴訂席率達100%，其他也都在90%以上。



六福表示，今日的熄燈派對，共將有200多位賓客齊聚一堂，員工與老客戶將共同道別，晚間餐廳營業時間結束後，六福皇宮將等到最後一位客人離開正式關上大門熄燈。