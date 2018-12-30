主廚搶銀行／主廚有竊盜前科飯店不知？六福皇宮：無要求提供

▲犯下板橋陽信銀行搶案的六福皇宮游姓主廚。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

五星級台北威斯汀六福皇宮絲路宴主廚游甯鈞，因為沉迷網路簽賭欠下賭債，28號向飯店請病假，4度變裝持道具槍，搶了板橋陽信銀行334萬餘元；有民眾質疑五星級飯店一般都會要求提供良民證，不解為何游姓主廚能夠任職，對此六福皇宮聲明表示並不知道游行主廚過往前科，基於個資法規範，公司並無強制要求員工需載明或提供相關資訊，而游姓主廚也主動於應徵時的工作申請調查表中表示未有犯罪紀錄前科。

六福皇宮表示，很遺憾發生此事，對於所有在職同仁，基本上公司仍會採取信任原則，並不因此個案有所影響，公司已於第一時間將游姓主廚先予停職，後續將依勞動法令及工作規則相關規定議處。同時未來公司也會研議如何再加強員工關懷及內部宣導，避免類似憾事再發生。

此外游姓主廚提及因六福皇宮將熄燈導致其工作不穩以致犯下此案之事，公司也在此鄭重澄清，游姓主廚很早就列為六福皇宮歇業後的留任人員名單內，公司並也已預定於2019年01月01起正式發佈調任人事公告起轉調至集團其他品牌任職，游姓主廚所有薪資待遇等皆依照現行在六福皇宮的勞動條件並無任何變動，因此應無六福皇宮將熄燈導致其工作不穩之疑慮。

▼警方將游嫌依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。（圖／記者林煒傑翻攝）

