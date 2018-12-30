2月11日正式擔任高雄副市長　葉匡時：韓國瑜「前半年很關鍵」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

前交通部長葉匡時入高雄市長韓國瑜小內閣擔任副市長，他30日受訪時表示，目前還有私事需處理完，包含他原先在幾家企業有擔任董事、顧問，處理妥當後會在年後2月11日正式就職。對於韓國瑜的表現，葉匡時說，「前半年很關鍵」，他認為韓國瑜需站穩戰略高度，同時也需有長期規劃，「讓他在上任後半年內維持滿意度甚至增高」。

葉匡時30日接受《POP大國民》專訪時透露，他目前以民間身分替高雄招商，「如果是官方身分可能就不是那麼方便」，上任前空檔已開始全力為高雄拚經濟。

對於韓國瑜北上行政院爭取補助蓋捷運黃線，葉匡時表示，韓國瑜認為捷運黃線要蓋，「但高雄能不能少付一些錢、由中央多付一點」，目前最大的問題是高雄的財政負擔，「負債接近三千億」，據他所知蓋捷運黃線約四百億要由高雄負擔，「對高雄是很大的困難」。

葉匡時指出，高雄目前舉債空間有限，「白話講就是沒錢做事綁手綁腳」，他認為現階段如何活用民間資金很重要，鼓勵PPP模式(Public-private partnership)，因此韓國瑜也常常喊「跟民間合作、政府不花一毛錢」。

葉匡時表示，韓國瑜上任高雄市長後「前半年很關鍵」，韓國瑜需站穩戰略高度，例如拚經濟短中長期要怎麼做，韓需要盡快創造一些短贏，讓人民很快有感，同時也需有長期規劃，「讓他在上任後半年內維持滿意度甚至增高」；很多高雄攤商一直覺得都沒人潮，晚上也很冷清，先讓攤商的信心恢復，才會願意繼續支持韓市長。

葉匡時也透露，「從沒想過會成為高雄副市長」，韓國瑜當選後邀請他，「我第一時間就拒絕」，但他認為韓國瑜跟中央很多政治人物不同，「很溫暖、很接地氣」，「後來真的被韓市長感動」。

葉匡時表示，他離開公部門後這幾年自由慣了、沒什麼包袱，但要回政府部門任職一定會比較不自由，他思考後覺得自己有這個責任，尤其他在學校任教時常對學生說「人生在某個地方安逸久了，一定要離開舒適圈接受新的挑戰再學習」，因此決定接下副市長職務，跟韓國瑜一起翻轉高雄。