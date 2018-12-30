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吳敦義不參加總統府元旦升旗　國民黨自辦完整流程看這

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

迎接新年！國民黨30日表示，為了迎接民國108年的到來，歡慶中華民國開國紀念日，國民黨將於元旦當天上午7點，在中央黨部前廣場舉辦升旗儀式，活動現場並備有小國旗供參與民眾索取，歡迎所有民眾一起參與中華民國108年的升旗典禮。

國民黨表示，在升旗活動中，國民黨主席吳敦義將帶領中央黨部同仁、台北市及黃復興黨部所屬黨員及現場民眾一起升國旗、唱國歌，並發表元旦談話，宣示接下來2020年國民黨重返執政的企圖，並帶領與會者呼口號，喊出國民黨的新年新希望。

國民黨指出，升旗典禮結束後，吳敦義也將率副主席、中常委、中央全體黨務主管到國父紀念館向總理銅像獻花致敬，並向總理報告國民黨九合一選舉的結果，以及未來重返執政的決心。

國民黨108年元旦升旗活動流程：

一、06:30-06:55 集合(發國旗)
二、06:55-07:00 長官入場
三、07:00-07:10 唱國歌、升旗儀式
四、07:10-07:20 主席發表元旦談話
五、07:20-07:30 主席帶領同仁宣達新希望口號
六、07:30 禮成
時間：108.01.01上午7時地點：中央黨部前廣場(台北市八德路二段234號)

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關鍵字：國民黨,升旗典禮,吳敦義

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