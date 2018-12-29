爭2020大位！朱立倫1月成立競選辦公室　吳敦義握立委提名權

▲朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

九合一大選民進黨慘敗，反倒是讓國民黨的太陽們對於2020總統大選躍躍欲試。甫卸任新北市長的朱立倫宣布將投入2020年總統選舉，據傳1月中前就會成立競選辦公室。不過，國民黨主席吳敦義角逐2020總統的企圖心也相當明顯，更握有立委提名的生殺大權，兩人一舉一動都受到外界關注。

朱立倫在25日卸任後隨即接受媒體聯訪，他表示民眾期待他投入總統選舉，「我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚」；他也提到，未來會有一個工作室，目前在籌畫當中，並非一定叫做「競選辦公室」。規劃的工作室會先以卸任的民政局長江俊霆、卸任的新聞局主任秘書黃詩婷為基本成員

據了解，朱立倫在帶家人出國過完耶誕節回來之後，一月中左右就會成立競選辦公室，而且隨即展開馬不停蹄的下鄉行程。知情人士透露，朱立倫的這次決心強力，不會有太多休息時間，也絕對不會黨的提名時程牽制他的動向。

不過，吳敦義選後動作頻頻，不但宴請立委和市議員，也將在農曆春節前舉辦全台謝票感恩之旅，勤走基層，且近日也陸續拜訪媒體高層。吳敦義也兌現競選黨主席時的承諾，在宜蘭、桃園、高雄等地成立「藍天志工團」親自擔任總團長，角逐2020總統的企圖心也相當明顯。

吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權。2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。知情人士透露，吳敦義深知民調上有劣勢，但這次選舉證明吳敦義帶領的國民黨有能力重返執政，擔任黨提名的總統候選人有完全正當性。朱吳兩人一舉一動，都牽動黨內2020佈局。

▼吳敦義 。（圖／記者屠惠剛攝）