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「兄弟到底在幹嘛？」主廚搶匪遭羈押　法官：涉7年徒刑以上之罪

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▲▼游姓主廚搶銀行，好友驚訝「他是個連打撲克牌都不會的人」。（圖／東森新聞）

▲游姓主廚搶銀行，好友驚訝「他是個連打撲克牌都不會的人」。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

五星飯店六福皇宮絲路宴主廚游甯鈞犯下陽信銀行搶案，還牽扯出沉迷簽賭的悲慘負債人生。前同事聽聞後不敢相信，表示游嫌是個「連撲克牌都不會打的人」，印象中的他，是個陽光又充滿正能量的大男孩，怎麼想都與賭博沾不上邊；在新聞曝光後，還有好友替他感到惋惜，到游嫌臉書留言「兄弟，你到底在幹嘛啊……？」

檢警調查，游甯鈞因沉迷網路簽賭百家樂多年，在外欠下500萬債務，自身無力償還之餘，只好拿著愛車賓士C300典當，為了贖車，只好持著玩具槍行搶銀行，得手334萬，還丟棄贓車、4度變裝企圖模糊警方追查焦點，不料員警經過濾大量監視器後，仍於短短30個小時後將他逮捕。新北地檢署複訊後，認為游甯鈞有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押；新北地院法官30日晚間也裁准收押。

▲▼陽信銀行搶案，六福皇宮主廚嫌犯落網。（圖／翻攝游嫌臉書）

▲游甯鈞30日晚間遭到羈押。（圖／翻攝游嫌臉書、記者陳豐德攝）

新北地院指出，游嫌竊取他人名下機車，還持外觀擬真的玩具槍強取財物，所涉加重強盜罪嫌為7年以上有期徒刑之罪；且游嫌犯案後還數度換裝，使警方查緝困難，足認其有逃亡、串滅證可能，經審後認為游對社會治安危害重大，倘若逃亡或滅證，將嚴重影響後續程序進行，因此裁定羈押。

「如果沒有看到新聞的話，我到現在都不會相信！」游嫌的好友兼前同事劉先生表示，游甯鈞是一個「這麼好的人」，還以「溫文儒雅、客氣、工作認真」來形容他。劉男表示，過去與游嫌共事時，就知道他的能力相當出色，廚藝也非常精湛，一般來說如果從領班到主廚，必須熬著5到10年不等，但游甯鈞憑著優異天賦，在短短4年間就已晉升主廚之位，「他在公司、在我們同儕之間，本來就是一個大家都很期待的明日之星。」

劉男表示，游甯鈞個性開朗陽光，根本不會把他與簽賭聯想在一起，「沒有人覺得他有在賭博的習慣，他是一個連玩個小撲克牌都不會的人啊！」如今未來的明日之星因簽賭而殞落，搶銀行自毀前程，好友也紛紛感到惋惜，到游嫌臉書留言「兄弟，你到底在幹嘛啊……」、「到底在幹嘛！前途那麼光明！」

▲▼游姓主廚搶銀行，好友驚訝「他是個連打撲克牌都不會的人」。（圖／東森新聞）

▲好友在游甯鈞臉書留言，「兄弟你到底在幹嘛啊……」。（圖／東森新聞）

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關鍵字：主廚,搶匪,銀行,搶銀行,六福皇宮,賓士,簽賭,債主

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