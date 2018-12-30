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社會 社會焦點 保障人權

影／主廚曝「簽賭心路歷程」！2個90萬輸光只好搶銀行　求債主：別為難我媽

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社會中心／綜合報導

五星飯店六福皇宮主廚游甯鈞原有大好前途，但卻因沉迷網路簽賭百家樂，在外欠下500萬鉅額賭債，走投無路之下只好偷車搶銀行；游嫌在犯案後還正常上班，暗中計畫逃亡，但未料到警方偵辦迅速，短短30小時就已鎖定身分，並將他逮捕歸案。落網後的游甯鈞相當沉默，向檢警交代完詳細案情後，僅表示「希望債主們別為難我媽，我出獄後一定還錢！」

▲▼陽信銀行搶案，六福皇宮主廚嫌犯落網。（圖／翻攝游嫌臉書）

▲游嫌外型陽光又帥氣，廚藝也相當精湛，但卻因沉迷簽賭自毀前程。（圖／翻攝游嫌臉書）

檢警調查，搶匪游甯鈞在料理界中小有名氣，且廚藝相當精湛，年僅29歲就已是六福皇宮絲路宴主廚，雖然在同事、好友的眼光中，游嫌陽光又正面，但事實上，游私底下卻沉迷網路簽賭，不但將積蓄財產全輸光，還欠下一屁股爛債；另一方面，檢方還驚訝地發現，事實上游甯鈞5年前就曾計畫要搶銀行，且犯罪手法與此次如出一轍，只是在偷到機車後游嫌猶豫不決，因行跡鬼祟遭警方攔查，計畫才宣告失敗，還因此背上一條竊盜前科。

警方指出，據陽信銀行事後清點，游甯鈞一共得手334萬6400元，其中90萬元拿去贖回賓士車，另外警方也起出233萬7700元，但仍有10萬8700元不知去向；游嫌則供稱，這10萬多元是因太過慌亂，在逃逸過程中不慎遺失。

▲▼游甯鈞主廚搶銀行。（圖／東森新聞）

▲游嫌供稱消失的10萬贓款，是在逃逸過程中不慎遺失。（圖／東森新聞）

游嫌除了向警方坦承行搶過程外，同時也透露了自己多年來沉迷簽賭百家樂的不歸路，原本他欠下500萬賭債，無奈之餘只能將賓士愛車拿去典當，換得90萬元現金，抱持著翻身的希望再次將90萬全投入簽賭，無奈卻輸得精光；游嫌怕被母親發現，只得向好友再借90萬打算贖車，但現金到手後突然心念一轉，又豪氣將錢全部賭下，最後仍是全部輸光，走投無路之下，想起了5年前還未實現的搶銀行計畫，只好鋌而走險犯案。

▲▼游甯鈞主廚搶銀行。（圖／東森新聞）

▲▼游甯鈞主廚搶銀行。（圖／東森新聞）

▲游嫌曝光沉迷簽賭的不歸路，2次拿到90萬現金全都賭輸。（圖／東森新聞）

游嫌在落網後面對媒體相當沉默，對於自己為何搶銀行、為何沉迷簽賭等問題一概不回應；但游嫌仍然心繫家人，表示自己如今將為犯行付出代價，雖然後悔但已來不及，「請債主們不要擔心，我出獄後一定還你們錢，不要為難我媽！」

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關鍵字：主廚,搶匪,銀行,搶銀行,六福皇宮,賓士,簽賭,債主

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