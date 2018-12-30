主廚搶匪遭聲押！砸90萬贖回賓士愛車　「淪為贓物」一併查扣

▲游甯鈞拿90萬贓款贖回的賓士愛車，如今也淪為贓物遭警一併查扣。（圖／記者陳豐德翻攝）

社會中心／綜合報導

犯下陽信銀行搶案的「主廚搶匪」游甯鈞，因沉迷網路簽賭欠下500萬賭債，只好拿賓士C300典當補缺口，為了贖回愛車，游嫌發狠「幹票大」的持玩具槍洗劫銀行，得手334萬，但逃亡30個小時後旋即遭逮，就連他的黑色賓士也淪為贓車，一併遭警方查扣。游甯鈞不惜自毀前程搶來的一切，如今全化為泡影，未來還得面對強盜重罪刑責，令人不勝唏噓。

檢警調查，29歲的游甯鈞曾有竊盜前科，目前則是在五星級飯店六福皇宮擔任任職，9月份時還因表現優異獲升絲路宴主廚，游嫌欣喜之餘還砸錢買下中古賓士犒賞自己，不料不久後旋即傳出六福皇宮熄燈消息，再加上游沉迷網路簽賭，欠下500萬爛債，薪資所得遠遠不足以償還債務，為此只好4度變裝、持玩具槍行搶銀行。

▲在五星飯店擔任主廚的游嫌，原本前途一片大好，但卻因沉迷簽賭而犯下搶案，悔不當初。（圖／翻攝游嫌臉書、記者陳豐德攝）

檢警深入調查後還驚訝地發現，其實游嫌早在5年前就曾計畫過行搶銀行，只是最後以失敗告終，並未得手。游嫌供稱，沒有料到行搶得手的贓款遠比預期的還要高出許多，因此率先拿出90萬贖回賓士車，剩下233萬則分成3份放在後車廂，打算在向母親、姐姐、女友報訊後展開逃亡，如若過程中不慎被警方查獲，也做好尋短的心理準備，只是他怎麼也沒料到，苦心4度變裝、竊取贓車混淆警方追緝，但仍在短短的30個小時內就被鎖定逮捕。

如今游甯鈞不惜背上刑責也要贖回的賓士愛車，也被警方認定屬於「犯罪所得」，因此淪為贓車遭一併查扣；在新北地檢署訊後，游嫌也遭檢方依加重強盜重罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，但未禁見。

▲警方起出游嫌行搶得手的贓款。 （圖／記者陳豐德翻攝）