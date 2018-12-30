QQ音樂、天貓等14款App　過度收集使用者資訊被點名

▲QQ音樂App遭點名。（圖／翻攝自QQ官網）

大陸中心／綜合報導

為了引導和督促互聯網企業規範收集、使用個資，以及維護個人訊息安全，大陸互聯網協會29日在北京召開手機App收集情況專家評議會。協會在會上表示，透過技術檢測及用戶舉報，QQ音樂等18款App疑似存在過度收集用戶簡訊、通訊錄、位置等敏感訊息，下一步將進行專門約談並通告。

大陸互聯網協會29日在北京召開手機收集App相關評議會，主要針對App收集和使用用戶個人訊息的部分做出檢討。協會透過技術檢測及用戶舉報發現，QQ音樂等18款App疑似存在過度收集簡訊、通訊錄、位置、錄音等用戶敏感訊息。

針對發現的問題，專家一致認為各相關網路企業仍存在一些不規範的問題，14款App存在過度收集用戶個人訊息、未經用戶同意收集使用用戶個人訊息等問題。

▲遭點名過度收集用戶訊息的App。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

芒果TV、趣頭條、圖吧導航、金山詞霸、宜搜小說、信用金卡、你我貸、豬寶錢包、美期分期、信用白條、安逸花、掌e貸、宜人貸等13款App所屬企業未到場參會，會議要求上述企業盡快與大戶互聯網協會聯繫，確認收集、使用用戶個人訊息方面存在的問題，下一步將進行專門約談並通告。

相關互聯網企業一致表示，對於存在問題的App要採取立即下架、優化升級等方式改善；此外，將全面排查企業在用戶個人訊息保護方面存在的風險點，完善內部管理和產品設計，進一步規範用戶個人訊息收集、使用和服務行為，保障用戶合法權益。

大陸互聯網協會副秘書長宋茂恩表示，協會將在主管部門指導及在業界專家的支持下，進一步整合資源、創新機制，為維護用戶的合法權益和信息安全做出更大努力。