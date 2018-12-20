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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

這次還能刪私訊？臉書再爆讓150間特定企業自由讀取用戶個資

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▲▼臉書,臉書個資,駭客,個資。（圖／路透社）

▲臉書再爆個資外洩醜聞。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2018年臉書用戶個資外洩醜聞不斷，上周才發生將680萬名用戶的私人照片外洩，《紐約時報》再踢爆包含亞馬遜（Amazon）、Spotify、Netflix等150家企業，與臉書達成協議，可以不經過用戶同意，存取上億臉書用戶的個人資料，甚至閱讀、傳送、刪除用戶的對話紀錄，用戶也不得透過隱私設定阻止這些行為。此行為可能觸犯臉書先前與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成的協議，臉書則聲稱，他們視合作夥伴為該公司的一部份，所以並未違反協議中需用戶同意才能分享資料的規定。

依照一般規則，用戶在註冊臉書時，可以透過隱私設定決定，是否要分享個人資料給某間公司，但調查發現，某些應用程式或是企業，並沒有出現在用戶可自行設定的名單中，所以就算用戶關閉所有資料分享，這些企業仍可讀取用戶個資。根據《Techcrunch》報導，這些企業並不會直接刪除或閱讀用戶的對話紀錄，而是發送Spotify的歌或Netflix的推薦電影給用戶的好友。

另外臉書也從亞馬遜、華為、雅虎等企業取得其他用戶的個資，主要用來加強其「你可能認識的朋友」（People You May Know）功能，雖然臉書並未直接從中獲得收益，但卻能吸引更多用戶註冊，加強廣告收益。臉書同時也與電子設備製造商合作，如蘋果也可以存取用戶私人的聯絡電話與活動紀錄。

被點名的企業如Spotify、Netflix、蘋果皆表示不知道他們有這種權限，臉書也立刻發聲明澄清，這些企業皆為「整合合作夥伴」（integration partnerships），他們被視為臉書服務的其中一部份，而這類的合作關係都已在今年結束。在注重個人隱私的時代，臉書不斷卻不斷踩紅線，為了挽救形象，臉書14日也在紐約布萊恩公園（Bryant Park）舉辦快閃活動，教導民眾如何調整個人隱私設定。

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關鍵字：臉書,資安,個資,臉書個資,權限,北美要聞

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