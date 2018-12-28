華聞快遞／陸前11月智慧型手機出貨量　同比下降15.3%

▲大陸智慧手機出貨量下跌。（圖／CFP）

《北京》陸前11月智慧型手機出貨量 同比下降15.3%

中國信通院發布的11月國內手機市場運行分析報告示，今年的手機市場與去年同期相比，市場總體出貨量及上市新機型數量均呈下降趨勢。今年前11月，國內智慧手機出貨量為3.56億部，同比下降15.3%。業內人士認為，隨著5G的正式商用，2020年手機產業或將迎來發展新高潮。（華爾街見聞）

《西藏》「電力天路」青海送西藏功率 首次達60萬千瓦

「電力天路」工程±400千伏柴拉直流系統輸變電工程日前完成大負荷試驗，試驗期間柴拉直流青海送西藏功率首次達到60萬千瓦。青藏交直流電力聯網工程東起青海西寧，西至西藏拉薩，全長2530公里，工程平均海拔4500公尺，途經三江源、可哥西裡以及藏北高原等自然保護區，這是目前海拔最高的直流輸電工程。（中新網）

《天津》保稅集拼業務新模式落地天津自貿區 中國外運東疆倉投用

中國外運東疆倉22日在天津東疆保稅港區正式開倉運營，該倉是華北地區唯一採用保稅倉模式操作集拼業務的倉庫，總建築面積約5000平方公尺，為天津自貿區東疆保稅港區開展國際中轉集拼業務。（中國政府網）

《海南》海南全面禁收農村貧困人口住院押金

海南省衛健委下發通知，要求全省各市縣衛生健康行政部門、各級醫療機構嚴格落實住院「先診療後付費」，嚴格執行「一站式」結算，並啟動新增大病病種專項救治工作，做好對口幫扶工作等。（中新網）

▼海南省。（圖／CFP）

《北京》中國商標數據庫實現免費開放共享

國家知識產權局商標局26日向社會免費公開現有全部存量商標的基本信息。中國商標網服務系統的註冊用戶，均可免費下載大約3500萬件商標的基本信息，無需重複申請帳戶權限。後期系統數據將會定期更新。（新華網）

《甘肅》甘肅將開通「無感支付」試點 提升車輛通行效率

甘肅省高速公路管理局將在12月底前開通白銀西收費站人工車道「無感支付」試點，屆時車主通過註冊使用微信小程序後，入口領卡、出口交卡，無需現金和手機付費。系統識別車牌後，通行費從車主綁定的微信賬戶中自動扣除。（新華網）

《河北》榮烏高速全線通車 為西部省份直通雄安開闢捷徑

榮烏高速公路河北境內最後一段28日建成通車，標誌著榮烏高速公路全線貫通，為大陸西部省份直通雄安新區開闢一條便捷的大通道。榮烏（山東榮成市－內蒙古自治區烏海市）高速公路全長1820公里，途經山東、天津、河北、山西、內蒙古五地，這是橫穿雄安新區的第一條高速公路。（中新網）

《湖南》長沙3到5年內打造10家以上區塊鏈創新型領軍企業

長沙日前發布《關於加快區塊鏈產業發展的意見》，提出未來3年全市加強核心技術攻關、推進典型示範應用、構建產業發展生態、提升風險防控能力，匯聚一批區塊鏈企業、集聚一批區塊鏈專業人才、打造一批創新研發平台、突破一批區塊鏈關鍵技術、培育一批基於區塊鏈的新興業態，打造全國有影響力的區塊鏈產業集聚地和示範應用基地。（中新網）

▼長沙國際金融中心。（圖／CFP）