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回顧2018解放軍新型武器！　殲-20亮彈艙、「電磁炮」上艦超吸睛

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▲▼珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

▲珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙表演。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

2018即將邁入尾聲，解放軍新型軍備也在今年持續展現亮點，順著時間線回顧，電磁炮、東風-26、自製航母等武器都讓外界相當關注，也證明大陸在維護國家安全的戰略威懾平台上不斷精進。

NO.1　電磁軌道炮搶先上艦

大陸官媒3月首次證實，解放軍已在艦上試驗新型武器電磁炮，且已獲得成功，射程可達100公里，速度可達7倍音速，相較之下傳統火炮最多只能發射20海里（約37公里）。當時就有軍迷根據072型大型坦克登陸艦的參數分析，其安裝在艦艏的巨大炮塔長有21米，這是全球第一次做到電磁炮系統上艦，即使只是用於測試目的，但對解放軍戰力來說，將是一場「改變遊戲規則」的發展。

▼疑似中國電磁炮近照曝光，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自大陸網站）

疑似中國電磁炮近照曝光，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自大陸網站）

NO.2　東風-26成軍

解放軍火箭軍4月高調宣布，新型號導彈武器「東風-26」加入戰鬥序列，它能對陸上重要目標和海上大中型艦船實施常規中遠程精確打擊。據悉，東風-26具備四大特點。

一是具備完全自主知識產權，是大陸自行研製的武器；二是戰鬥部核常兼備，既可遂行快速核反擊任務，也可遂行常規中遠程精確打擊任務；三是打擊目標陸海兼備，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力；四是融合了多項新技術，通用化、集成化、信息化水平高。這款導彈的射程彌補了火箭軍近程導彈和遠程導彈之間的空白，被外界稱為「關島快遞」。

▼東風-26型彈道飛彈（DF-26）是中國航天科技集團研製的核常兼備遠程彈道飛彈。（圖／CFP）

東風-26型彈道飛彈（DF-26）是中國航天科技集團研製的核常兼備遠程彈道飛彈。（圖／CFP）

NO.3　轟-20轟炸機傳聞不斷

中國航空工業集團5月發布《大國起飛》宣傳片，影片中除了展示正在研製生產、投入使用的軍備外，還在片尾首度披露疑似新型遠程轟炸機畫面，讓不少人猜測那可能就是「轟-20」。

《環球時報》曾分析過轟-20戰力，它可能採用「飛翼構型」設計，類似美軍B-2隱形轟炸機及X-47B新型無人機的混合體，最大航程可達1.2萬公里，能攜帶20噸的有效載荷。

▼轟-20可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）

中國研發隱形遠程轟炸機可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」。綜合各方消息，所謂的「紅色B-2」（轟-20）航程應該超過1萬公里，載彈量在20至30噸之間，配備最新一代的空射遠程巡航導彈。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）

NO.4　國產航母四度出海

大陸首艘國產航母5月13日離開大連碼頭，開始第一次海事任務，之後8月26日、10月28日和12月27日也陸續進行三次海試。軍事專家表示，國產航母為自行製造的全新艦體，加上有了遼寧號改裝、測試和運用中的一系列經驗修正「讓航母從測試到服役的時間，有機會快於遼寧號服役的記錄。」

大陸軍事評論家張召忠曾說，航母海試是一個漫長的過程，預估航母最快正式服役時間，會落在今年年底或2019年。

▼遼寧艦與國產航母曾同框出現。（圖／CFP）

▲▼今年7月，遼寧艦與國產航母也曾同框出現。（圖／CFP）

NO.5　055型萬噸級驅逐艦海試

大陸首艘055型萬噸級驅逐艦8月24日首次出海試航，據《環球時報》報導，055艦是中國最新研製的一款排水量萬噸以上的大型水面作戰艦船，配備新型相控陣雷達、112單元垂直武器發射系統，堪稱是國產最強的水面戰艦。

公開資料顯示，055艦艦體長180米、艦寬22米，滿載排水量約1.2萬噸，打破解放軍海軍驅逐艦排水量的紀錄；艦載武器方面，055型導彈驅逐艦採用與052D型相同的通用導彈垂直發射系統，可發射長劍-10巡航導彈，鷹擊-12、鷹擊-18、鷹擊-83反艦導彈，以及海紅旗-9、海紅旗-16防空導彈，火力十分兇猛。

▼「055型驅逐艦」首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

▲▼「055型驅逐艦」首次海試。（圖／翻攝自環球時報）

NO.6　矢量版殲-10B震撼全場

殲-10B推力矢量驗證機11月6日在珠海航展開幕現場表演多項「過失速機動」。據悉，矢量發動機能讓噴口朝向不同方向偏轉，並且產生該方向的推力，使戰機具備良好的機動性能，目前應用在戰鬥機發動機上的矢量推進技術，主要分為美國F-22的二元矢量噴管及俄羅斯蘇-35的軸對稱矢量噴管，不過矢量版殲-10B所採用的則是一款全向軸對稱矢量噴管。

▼矢量驗證機殲-10B逆天飛行。（圖／CFP）

▲▼矢量驗證機殲-10B逆天飛行。（圖／CFP）

NO.7　殲-20隱形戰機亮彈艙

殲-20戰機於11月11日珠海航展最後一天，也是解放軍空軍成立69週年紀念日首次公開內部彈艙和武器配置。當殲-20戰機打開機腹下的內部彈艙時，能清楚地看到4枚遠程導彈，另外2枚近距格鬥導彈被安裝在側彈艙內；美媒分析，作為中國最先進的國產隱形戰機，殲-20這個動作是對美國F-22和F-35隱形戰機的回應。

軍事專家分析，殲-20打開彈艙，以盤旋的形式在機場上空進行展示，說明它已具備掛載新型中遠程和近距空空導彈執行作戰任務的能力。

▼殲-20。（圖／翻攝自解放軍空軍微博）

▲▼殲-20。（圖／翻攝自解放軍空軍微博）

NO.8　無人機家族新成員陸續登場

2018年「翼龍」、「彩虹」兩大無人機家族陸續傳出好消息，11月舉行的珠海航展上，彩虹-7隱形無人機首次公開亮相，使大陸成為全球少數幾個具有高空、高速、隱形特性的無人機研製能力的國家，該機具備很強的隱形與突防能力，可以在高危環境下執行火力壓制、電子戰和偵察行動。

12月23日，大陸首款全複材多用途無人機「翼龍I-D」首飛成功。通過採用全複合材料結構、優化氣動佈局、換裝大功率發動機等措施，它在起飛重量、通信、內部裝載和外掛能力等方面都有大幅提升。據悉，目前第100架翼龍系列無人機已通過驗收，即將交付海外用戶，創下大陸無人機出口的新紀錄。

▼彩虹無人機。（圖／CFP）

中國彩虹無人機。（圖／CFP視覺中國圖庫）

NO.9　運-20運輸機改加油機

中航工業集團曾在今年5月就已側面證實運-20加油機的研製工作，外界預計該機總載油量將達到或超過100噸，與世界最頂級空中加油機的水平相當接近。俄媒則透露，運-20運輸機改裝的空中加油機已首飛成功；分析人士指出，加油機一直被外界認為是解放軍的罩門，未來該機順利服役，將成為空軍產能較為穩定的大型加油機，一舉擴充空軍加油機隊，大幅提高作戰效能。

▼一架疑似原型機塗裝的運-20加油機現身陝西閻良機場。（圖／翻攝自大陸網站）

一架疑似原型機塗裝的運-20加油機現身陝西閻良機場，其左右翼下多了加油吊艙的小裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸空軍專家傅前哨表示，這次評選的國產武器中，空軍裝備佔了5種，它們可以分為3類，即對外出口的成熟產品，剛公開亮相的新列裝型號以及外界期待中的新裝備；首先應該說，空軍裝備的佔比高，一定程度上與今年珠海航展所引起的密切關注有關，這也是航空工業部門近年成就的集中展示。

大陸海軍專家李傑說，首艘國產航母、055型驅逐艦和電磁軌道炮，分別代表著海軍的現在、將來和未來。首艘國產航母今年進行的四次海試，讓中國得以盡快掌握中型航母的建造技藝，為後續更大型航母的建造打下基礎，起到「承上啟下」的作用；055型驅逐艦不僅噸位大、武備強，而且具備突出的信息戰能力，不但可為航母編隊「保駕護航」，也是下一代中國海軍編隊的核心力量；而電磁軌道炮則為未來的武器研發提供了新思路，可能開啟全新的作戰模式。

▼大陸解放軍航空母艦「遼寧艦」。（圖／CFP）

▲▼大陸解放軍航空母艦「遼寧艦」。（圖／CFP）

大陸導彈專家楊承軍表示，東風-26導彈是我國第一種核常兼備的陸基彈道導彈，它既可作為常規戰術武器使用，也可對敵實施戰略核反擊。它的反應時間更短，配套裝備更少，命中精度更高，適用範圍更廣。該導彈的列裝服役，對於更有效地維護國家安全意義重大。

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