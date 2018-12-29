青世代嗆砍掉重練　卓榮泰：年輕的朋友存在熱情，黨就有未來

記者賴于榛／台北報導

行政院前秘書長卓榮泰29日與年輕的新科議員世代對話，「青世代」紛紛嗆聲民進黨該砍掉重練，地方與中央的溝通也該強化，他在辯論前受訪回應指出，只要年輕的朋友對民主進步黨存在一種熱情，這個黨就有未來，希望透過新科議員對年輕朋友的共同的語言、共同方式把熱情散播出去，也會聽取意見，未來建立地方黨部與中央黨部的常態化溝通機制。

▲行政院前秘書長卓榮泰出席民進黨主席補選辯論。（圖／記者周書羽攝，下同）

民進黨主席補選29日進行辯論，卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆先後抵達會場受訪，卓榮泰指出，他會將過去發表的言論系統性整理，也會回應對手在這段時間的指教與誤會。對於如何說服群眾，他則說，沒有辦法說服黨員不支持對手，僅是會把理念講出來，讓黨員知道，在目前這個關鍵的時刻，怎麼樣的一個選擇會讓黨的未來的發展是好的，「一個人走一百步的孤單，還是一百個人走一步的力量，我想社會會選擇哪一種是對社會的穩定力量」。

針對「青世代」上午紛紛嗆聲民進黨該砍掉重練，地方與中央的溝通也該強化等等，卓榮泰指出，只要年輕的朋友對民主進步黨存在一種熱情，這個黨就有未來，希望透過新科議員對年輕朋友的共同的語言、共同方式把熱情散播出去，也會聽取意見，未來建立地方黨部與中央黨部的常態化溝通機制，因為這是過去黨部長期以來，尤其是執政之後可能疏於去經營的一塊很重要的地方，經過提醒後會是他未來工作的重點。