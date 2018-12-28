寒冬送暖　議長郭信良前往麻豆下營關懷慰問社福團體

▲台南市議會議長郭信良（左三）等人，前往麻豆下營關懷慰問社福團體贈慰問金。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良，甫上任即馬不停蹄投入關懷弱勢，12月28日上午偕同議員吳通龍及陳秋宏，分別前往麻豆區社團法人台灣愛延續協會，以及下營區台南市博愛關懷社區協會致贈慰問金，期盼更多社會大眾關心弱勢族群，在歲末寒冬之際，注入暖流。

議長郭信良表示台南以人民為根本，照顧人民之餘，也要多關心社會弱勢邊緣人，歲末之際，率隊前往台灣愛延續協會及博愛關懷社區協會探視致贈慰問金，除了予以肯定鼓勵，同時也期盼藉此喚起政府及大眾更積極投入社會關懷行列。

社團法人台灣愛延續協會理事長陳餘鋆，以及台南市博愛關懷社區協會牧師馮匡元，感謝議長郭信良、議員吳通龍及陳秋宏對協會的關心與支持。 社團法人台灣愛延續協會致力於投入弱勢兒童課業輔導、關懷及技能培訓，由於該區新住民多，因此服務對象由學童擴及新住民。

台南市博愛關懷社區協會，長期以來積極投入貧困兒少、新住民、老人及教會弱勢服務。兩個協會對弱勢朋友的用心及毅力令人感佩，同時也為資源及競爭力普遍相對低落的弱勢族群，帶來一線希望與溫暖。

會中，台灣愛延續協會特別準備學員自製的滷味、蜜餞招待，議長郭信良品嘗後大讚美味，當場訂購支持。下營基督教會暨博愛中心建堂工程預計明年動工，議長郭信良也呼籲社會多多捐款支持，以實際行動鼓勵社福團體為社會做更多好事。