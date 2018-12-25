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無黨籍台南市議長郭信良苦訴　 「無情抹黑打壓忍無可忍！」

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▲新科台南市議會議長郭信良發表聲明，訴說退黨參選的原委，期望自己成為「全民議長」。（圖／記者林悅翻攝）

▲新科台南市議會議長郭信良發表聲明，訴說退黨參選的原委，期望自己成為「全民議長」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

以無黨身分參選第3屆台南市議會議長的郭信良，以2輪投票28票擊敗民進黨議長提名人邱莉莉，奪得議長寶座，郭信良25日下午發表聲明，訴說他一路走來的心路歷程，他是遭無情打壓、抹黑而奮勇而戰，誓當「全民議長」。

郭信良說他將服務眾人當成一輩子的志業！他不敢說自己從政20幾年來是否盡如人意，但敢大聲說，這一路他都秉持著戰戰兢兢的心情，為民進黨在台南固守好這塊民主金字招牌，連續6屆議員都是安南區第一高票，民意依歸讓我連任3屆副議長，努力打拼了這麼久，如今卻只因為與市長派系不同，接連受到無情的打壓與抹黑。

郭信良說議會殿堂無比神聖崇高，程序規則豈可兒戲，身為民進黨最高指導單位的黨中央，早已認定這次台南市議會民進黨團產生的正副議長人選過程有瑕疵，沒想到身為召集人的黃偉哲市長還是在中執會發言要求尊重黨團自主，強行通過有爭議的人選，這樣的結果讓許多同志無法接受。身為台南市大家長的黃偉哲市長，一味選擇用派系經營方式來處理一切，為了顧全大局他選擇放空，因爲他不是「黑」也不是「金」，更沒有龐大的行政資源可以去請求金援或是交換條件，原本以為放空冷處理一切就能雲淡風輕，但萬萬沒想到要追殺一個人居然可以無所不用其極，這個派系依然不想放過他，不溝通卻放話意圖抹黑他的一切。

郭信良說他有民眾做為最大靠山，出生基層農漁民子弟的他，在幾千個從政日子裡，一點都不敢懈怠，哪怕民進黨一路以來起起伏伏，郭信良還是努力為民進黨穩定基層民心，但努力這麼久，心裡卻是越來越沉重！

這些日子郭信良一直在思考「全民議長」這4個字，怎麼樣的人才有資格擔綱全民議長，若是一個被派系把持、連產生過程都是硬幹、蠻幹的議長參選人如何當一個「全民議長」，「全民議長」莫非只是一句口號嗎？這次民進黨台南市長選舉創下歷史新低，得票率爲什麼只有38％，難道只是中央執政包袱的影響嗎？台南本身政策實施都沒有問題嗎？身為執政黨的一份子不用好好反省嗎？

郭信良說房屋稅、地價稅調漲本身就是一個極大錯誤，居然還試圖溯及到2001年7月1日設藉的民眾，變相成為人人加稅，市民這兩年來，從年中的房屋稅一直擔心到年底的地價稅，有人的稅單甚至倍數成長，家庭經濟造成極大的負擔，談到這裡，他必須先向市民朋友們抱歉，因為他是民進黨籍的副議長，但礙於市府、黨團要求的一言堂政策，無法單靠個人力量力抗到底，接受到民眾的抱怨，也只能建議市府重新檢討，無法有立即的改善動作，這點是他該深切檢討的地方。

郭信良指出為了正副議長選舉，這幾天有心人不斷利用媒體進行抹黑批評他的操作，正好再一次提醒著他，他還欠人民一個交代，因爲在這次議員選舉的過程中，他曾向選民承諾不只要凍漲房屋稅，還要替人民討回不合情理所增加的部分，但受限於不顧民意、派系把持的民進黨團，因此他決定如若要大破大立為民喉舌，就必須有所作為，接下來他將邀請議員同事們一起為人民討公道，組成「市府還稅於民大聯盟」，正式宣布退出一言堂的民進黨團與政黨，唯有這樣，才能真正不受黨紀的束縛，堅持人民第一的精神，在議會落實對人民有利的政策，並且強力遏止違背民意的錯誤政策，因為絕對不能再重蹈市政府房屋稅、地價稅調漲的覆轍了。

郭信良說他期待「全民議長」這四個字能被真正實現，而不再只是諷刺的口號。當民進黨長期被派系把持而做出錯誤政策的同時，我們不允許有人再用口號來欺瞞民眾，人民第一、實質監督的議長才是真正的「全民議長」，也才有機會成為「全民議會」，果斷終結派系分贓的惡質手法，人民才能真正作為台灣的頭家，郭信良期待！深信！也一定會努力！

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關鍵字：抹黑,打壓,郭信良,全民議長

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