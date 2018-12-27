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信守承諾！　台南市議會無盟要求郭信良　4年內不能回民進黨

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▲無黨聯盟總召林阳乙、新科副議長林炳利、副總召杜素吟及蔡秋蘭、吳禹寰，要求郭信良在4年內不能回民進黨，必須信守自己當初的承諾。（圖／記者林悅翻攝）

▲無黨聯盟總召林阳乙、新科副議長林炳利、副總召杜素吟及蔡秋蘭、吳禹寰，要求郭信良在4年內不能回民進黨，必須信守自己當初的承諾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對獲得無黨及國民黨議員支持，並退出民進黨的台南市新科議長郭信良，公開說他要當『全民議長』，且不加入無黨聯盟，無盟總召林阳乙、新科副議長的副總召林炳利、與副總召杜素吟及蔡秋蘭、吳禹寰，認為該話語留伏筆，他們要求郭信良在4年內不能回民進黨，必須信守自己當初的承諾。

無盟還呼籲郭信良議長與三位退出民進黨的議員能加入無黨聯盟，一起為台南市民福利努力打拼。

無黨聯盟總召林阳乙議員表示這次無黨聯盟及國民黨議員合作聯手擊敗民進黨提名的正副議長人選，主要是過去6、7年來，台南市議會在民進黨掌控下與市府結合，所有的市政推動一意孤行，成為一言堂，堂堂的監督單位竟然成為市府的議事局，不理會在野黨議員的反對聲音，致市民的苦難於不顧，引發極大民怨，因此這次在野黨議員聯手扳倒民進黨決不是偶然。

不過大家對郭信良議長仍有疑慮，擔心他會在1、2年後回去民進黨，因此希望郭信良能信守當初決定出馬時對市民的承諾，要當全民議長，將市民福利擺在最先，政黨利益放旁邊外，在未來的4年內都不能回去民進黨。

當選副議長的無黨聯盟副總召林炳利則說，在野黨議員在此次正副議長改選時，一致支持郭信良當議長，是郭信良用全民議長的理念說服大家，希望未來市議會扮演的角色是監督，以及以市民利益為主旨，不能再讓現在的房屋稅飆漲事件重演，讓議會失去監督及反映市民聲音的功能，而是能發揮跳脫政黨惡鬥，可幫老百姓解決問題的市議會，所以未來包括他自己在內，也會約束及督促議長實踐他自己的承諾。

杜素吟議員強調這次台南市議會正副議長選舉，在野黨議員終於吐了一口怨氣，因為多年來台南市議會在民進黨議員過半數的優勢下，在野黨議員成為啞巴，老百姓的意見及苦處無處可反映，議員的反映，市府不理民意，包括這次的房屋稅飆漲，在野黨議員根本沒有說話及表達反對的機會，所以當初在野黨支持郭信良當議長，除了要求他退出民進黨之外，對於他提出的全民議長理念也認同，希望他能真正付諸行動，在未來的4年，能傾聽市民的聲音，以市民的福利為前提。

蔡秋蘭議員也說市議會在野黨議員委屈太久了，之前民進黨一黨獨大，市府議會全包，全民執政的後果就是一黨獨大，在野黨議員完全沒有表達及反對的機會，甚至地方建設的預算爭取也被選擇性的忽略，偏鄉地帶老百姓的需求長期遭漠視，她希望郭議長未來能督促市府補足這些偏鄉及沿海區域的地方建設，她並呼籲3位支持郭信良理念並退出民進黨的議員能加入無黨聯盟黨團，一起為爭取市民福利打拼。

吳禹寰議員指出他雖是新科議員，卻長期關注地方政治的發展，發現政黨惡鬥不僅導致市政建設空轉，連帶影響方經濟發展，讓市民直接受害，還引發民怨，他冀望郭信良議長能真正落實全民議長的承諾，先解決帶給市民痛苦的房屋稅飆漲問題，再調整城鄉落差，讓市民體會市議會所發揮的功能。

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關鍵字：無盟,郭信良,民進黨

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