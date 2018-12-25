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台南市正副議長選舉民進黨挫敗　3跑票議員退黨

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▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會正、副議長選舉12月25日登場，選舉前宣布退出民進黨的前副議長郭信良，以無黨參選獲28票當選議長，副議長部分也是由無黨林炳利以28票勝出，民進黨推選的正副議長候選人邱莉莉、郭清華雙雙敗北，大出人意外。

郭信良係以無黨籍身分參選，首輪獲得28票，民進黨邱莉莉25票，但因為2人票數都沒有過半，所以進入第2輪投票。第2輪投票則以票高者勝，結果郭信良與邱莉莉票數是28票比24票，台南市議長寶座由郭信良當選。

▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲當選台南市第3屆市議會副議長林炳利。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議會副議長選舉部分由無黨的林炳利比上民進黨郭清華，第一輪投票林炳利以28票比24票勝出。但因未過半，再進行第2輪投票，林炳利仍以28票比23票勝出，當選副議長。民進黨在台南市議會喪失正副議長寶座。

據了解，有意角逐議長的第2屆副議長郭信良，12日上午在正副議長選舉前一刻丟出震撼彈，宣布他即日起退出民進黨，以無黨籍參選議長。在開票時，唱票人喊出國民黨籍市議員王家貞投票給郭信良時，現場人士才驚覺國民黨籍及無黨聯盟合作，推出郭信良參選議長，最後以28票突襲成功，擊敗原以為十拿九穩的民進黨團提出的議長候選人邱莉莉，奪得議長寶座。

▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團直到12月24日還開會正式推選出洪玉鳳、蔡淑惠搭擋參選正副議長，但留下25日選前與無黨聯盟協調的伏筆，此一「欺敵」策略完全成功，國民黨與與無黨聯盟協調推出郭信良、林柄利參選第3屆正副議長，一舉逆轉勝，擊敗民進黨推出的正副議長參選人邱莉莉、郭清華。

▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

無黨聯盟指出過去8年，民進黨一黨獨大完全執政，卻棄人民權益於不顧，致使台南市議會成為台南市政府的橡皮圖章，完全失去民主監督的功能下，決定合作共推正副議長人選，促成議會能發揮民主監督的精神為人民看緊荷包。

▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第3屆台南市議員有57席，國民黨16席、民進黨25席、無黨16席，25日上午議員就宣誓時，因阿美族的平地原住民議員穎艾達利，背對國父遺照宣誓就職，他以阿美族語自行宣誓，也沒在誓詞上簽名，台南地院院長董武全宣布他宣誓就職無效，不能參與正副議長選舉，所以只有56席參與選舉投票。

▲當選台南市第3屆市議會議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首輪投票時，連任3屆的民進黨籍議員陳怡珍、吳通龍及本屆甫當選的民進黨籍議員周麗津，則跑票票投郭信良，3人恐遭民進黨開除黨籍；另外，第2輪時，民進黨籍議員陳碧玉將票錯投給民進黨副議長候選人郭清華，導致邱莉莉少了1票變成24票。

議長選舉跑票的民進黨籍議員陳怡珍、吳通龍、周麗津，選舉結果出爐後，隨即在臉書發表退黨聲明。

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關鍵字：台南市,民進黨,正副議長,選舉,郭信良,林炳利,出線

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