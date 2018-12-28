一起揪朋友！陳思宇同框柯文哲推貼圖與選民互動

▲前觀傳局長陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市立委補選選情越來越激烈，「柯家軍」陳思宇除了槓上同樣都是士林北投出身的民進黨籍對手何志偉外，近來也批評國民黨籍對手陳炳甫帶職參選。而距離選舉還有約1個月時間，外界都關心柯文哲何時會出馬幫子弟兵站台，但在此之前，陳思宇團隊先推出了Line的貼圖，盼進一步拉近與選民的距離。

陳思宇競選團隊表示，這組「思宇揪朋友」貼圖是由粉絲創作，照片皆是由陳思宇辦公室提供，用活潑的方式跟阿北一起揪朋友，讓思宇被更多人認識。團隊指出，很多人在期待市長會用什麼方式幫思宇站台，貼圖是第一波的方式，用line貼圖，迅速貼近與選民的距離。

團隊說，柯文哲與陳思宇授權給青年創作者，製作這樣的貼圖，主要展現支持青年文創，更透過這樣的合作方式讓年輕人的創意被看見。該貼圖除了陳思宇外，柯文哲也「同框」，除了「讚喔」、「愛你喔」、「OK」、「哈囉」、「Bye Bye」等，實用圖外，還有柯文哲的「Do the rigrt thing」、「Do thing right」等招牌歌詞。

另外，據了解，由於陳思宇選情始終未見起色，團隊將提早請出殺手鐧，台北市長柯文哲預計最快在本週末就會親自替子弟兵站台，此外，柯粉印象深刻的行動競總也將重出江湖，柯文哲也預計在立委補選戰的黃金周和選前之夜替陳思宇造勢。

▲▼陳思宇推出貼圖。（圖／取自Line）

