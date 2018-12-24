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影／卸任倒數！朱立倫首次車上開直播：剛離開辦公室真的很捨不得

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▲朱立倫車上直播（影片取自朱立倫臉書）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫任內的最後一個行程與新北市長侯友宜同台歡唱耶誕歌，活動結束後破例在車上開臉書直播，他感性表示，「剛才離開辦公室的時候真的很捨不得」。

朱立倫與新北市長侯友宜24日晚間參加新北市歡樂耶誕城活動，同框高唱聖誕歌。活動結束後，首次在車上開啟臉書直播，他表示，剛剛參加平安夜跟好多好多朋友一起唱聖歌，度過平安夜的夜晚，現在看著路邊好多好多的燈飾，很感動。八年前這邊就是一個市政府，旁邊就是板橋車站，現在他們已經把它打造成歡樂耶誕城。

他說，新北市真的是一個充滿幸福、充滿歡樂、充滿希望的城市，真的非常謝謝每一位市民朋友，每一天一起生活、一起工作、一起學習、一起呼吸在這片土地。

他感性的說，「剛才離開辦公室的時候真的很捨不得」，2922天跟所有的市民在一起，下午在市府跟好多同事道別，有一些同事跟他擁抱，有一些同事依依不捨，也有同事真的很難過，他自己也很難過，但是他們總覺得，人生沒有不散的宴席。

朱立倫說，能有八年同事的機會真的很棒，他也謝謝所有的市民所有的好朋友，給他這八年的機會，最後說，「感恩大家，我會珍惜過去的這八年」。

▲▼「朱侯同框」出席新北平安夜活動，高唱聖誕歌。（圖／記者羅婉庭攝）

▲「朱侯同框」出席新北平安夜活動，高唱聖誕歌。（圖／記者羅婉庭攝）

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