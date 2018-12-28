影／不乖乖睡覺就針扎！　北京幼兒園虐童教師「一審判關一年半」

記者楊子萱／綜合報導

北京「紅黃藍新天地幼兒園」2017年11月爆出虐童案，警方在1個月後以涉嫌「虐待看護人罪」逮捕女教師劉亞男。時隔一年，北京市朝陽區人民法院26日公布一審判決，判處劉亞男有期徒刑一年六個月，同時禁止她出獄後五年內從事未成年人看護教育工作。

當時，該幼兒園有數十名家長指控，幼兒園國際小二班的幼兒被老師扎針、餵食白色不明藥片，並拍下多張孩子身上有針傷的照片。北京警方同日接到家長報案展開調查，涉事的老師和保育員暫時停職，配合調查。

▲▼北京「紅黃藍新天地幼兒園」去年爆虐童案，家長拍下小孩被針扎的結痂。（圖／翻攝自微博）

警方調查後得知，22歲的幼兒園教師劉亞男因部分兒童不按時睡覺，所以用縫衣服的針來扎小孩「進行管教」，涉嫌「虐待被看護人罪」，在同年12月29日被刑事拘留。

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時隔一年，法院26日公布一審宣判時指出，經審理查明，劉亞男去年11月在任職班級中，以針狀物先後扎了4名幼童，經刑事學技術鑑定，上述幼童所受損傷均不構成輕微傷。被告人劉亞男後來被查獲歸案。

▲家長從小孩口中知道老師會給他們餵食藥品。（圖／翻攝自央視新聞）

法院認為，幼兒是需要特殊保護的群體，權益不容侵犯，劉亞男的行為是違背職業道德和看護職責要求，針扎行為嚴重損害未成年人的身心健康，已構成虐待被看護人罪，依法應予懲處；另外，園長也已被免除職務。

對此，根據《中華人民共和國刑法》第二百六十條之一第一款、第三十七條之一第一款、第六十一條等規定，法院一審宣判劉亞男有期徒刑一年六個月，同時規定她從出獄或假釋當天起的五年內，不得從事未成年人看護教育工作。