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員工業績未達標被罰「自呼100個耳光」　第二天還被炒魷魚！

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▲▼達不成員工的業績，須自呼巴掌100下。（圖／揚子晚報）

▲沒達到業績的男員工，須自呼巴掌100下。（圖／揚子晚報）

大陸中心／綜合報導

「達不到業績，要被罰抽自己100個嘴巴，打得不標準還要另外罰款」。江蘇省無錫市一間美容機構的員工潘偉（化名）因受體罰不堪屈辱，原本已經想要離職了，沒想到老闆卻先開除了他。他表示自己事後要跟老闆追討拖欠的工資，不料微信帳號卻已被老闆「封鎖」。該地勞保機構調查後指出，已經得到相關體罰影片、工資轉帳紀錄、考勤紀錄等，27日會再請雙方涉事人到「我們機構內商談此事」。

據《揚子晚報》報導，原本已經有多年美髮經驗的潘偉，今（2018）年10月來到了無錫市的一間美容美髮店工作，「在這裡工作了60多天，感覺壓力特別大，業績要求非常高，基本上完不成業績，店裡大多數人都是這樣」，潘偉無奈表示。

達不到業績該怎麼辦？該機構就制定了一系列的扣罰標準，例如員工上班沒簽到的罰1000元（人民幣，下同），散播負面消息的罰2000元，主管沒簽到罰3000元，鬧事罰5000元等；而在業績考核方面，未達成的每人罰200元，還另外「找藉口」的員工就從工資裡雙倍扣。

報導也指出，每天早會公司都會下達當天的業績指標，到了晚上沒客人要打烊時，就會開總結會對照業績，員工一個個的接受懲罰；老闆通常在早會時就會公布懲罰內容，以督促員工。此外，該公司的體罰各式各樣，包括了跑10公里、吃辣椒、洋蔥、喝整杯的醋等等，懲罰完還會將影片上傳到工作群組中。

按照慣例，又一次的總結會在14日開始，潘偉也因沒達成業績，被要求要抽自己100下耳光，「根據規定，沒完成業績，男員工要抽自己100個嘴巴，女員工坐上下蹲100個，打得不狠、蹲得不標準，一人再罰500元」，為達到效果，老闆還自己帶頭打，給大家做「示範」

▼沒達到業績的男員工，須自呼巴掌100下；女員工則罰上下蹲100次。（圖／揚子晚報）

▲▼達不成員工的業績，須自呼巴掌100下。（圖／揚子晚報）

潘偉回憶，當晚總共有6名員工被罰「自抽嘴巴」，結束後女員工們哭成一團，當天的自罰結束後，他內心感到非常屈辱，心生退意「想要辭職」，不料第二天要準備上班時卻發現，自己已被踢出了工作微信群，同事也代老闆傳達了口信「不用來上班了」；此後，潘偉開始跟老闆進行了多次交涉，想要回6000多元的工資與補貼等，但每次都沒有結果，直到最後老闆直接把他的微信給「封鎖」。

經該市梁溪區勞保監察大隊的調查，潘偉提交了相關證據，包括體罰影片、微信工資轉帳紀錄、考勤紀錄等；該監察部門工作人員稱，27日會再安排涉事雙方到「我們機構內見面商談此事」。

ET快訊
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關鍵字：業績,體罰,巴掌,嘴巴,上下蹲,美容院,江蘇,無錫,江蘇省無錫市,江蘇省,無錫市

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