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影／普悠瑪翻覆傳追究「3任台鐵局長」　遭點名局長們這麼說

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▲觀光局長周永暉。（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局長周永暉回應恐在普悠瑪懲處名單內一事。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪6432次列車今年10月在蘇澳新馬站發生出軌意外，釀成18死、百人受傷的慘劇，行政院21日下午4點將召開記者會公布調查報告，對於外傳建議懲處名單括及先前請辭獲准的台鐵局前局長鹿潔身等3人，行政院官員證實指出，有關單位都會被懲處，現任觀光局長同是台鐵局前局長周永暉今（21）出席記者會被問及此事，僅表示「不曉得他目前的情況」。

據了解，台鐵已對涉及的督導主管擬定懲處名單，而此份懲處名單是歷年來規模最大的，最高層級至副局長，至於外界關注的司機尤振仲則不在名單內，針對此事，現任局長張政源僅回應名單人數為17人，懲處程度最重為大過一次，台鐵局副局長何獻霖的確在內。

由於普悠瑪號採購案於民國99年決標，當時台鐵局長為現任中國驗船中心董事長范植谷，隨後於101年交車、102年投入營運，范都全程參與採購、驗收及通車；待普悠瑪號102年正式營運後，台鐵局長則改由現任觀光局長周永輝接任，接著由鹿潔身接棒，普悠瑪翻覆便是在鹿任內發生的。

對於外傳建議懲處名單括及先前請辭獲准的台鐵局前局長鹿潔身等人，行政院官員證實指出，有關單位都會被懲處，但是名單還是由交通部負責。對此，現任觀光局長同是台鐵前局長周永暉說，他不曉得現在的情況，范植谷是手機關機，不久前卸任的鹿潔身則未接聽電話，無法取得回應

▲▼普悠瑪列車21日在新馬站東正線出軌翻覆，經鐵路人員3天全力搶修，24日清晨近6時第1班列車停靠後，正式雙線雙向通車。（圖／記者游芳男攝）

▲普悠瑪列車10月21日在新馬站東正線出軌翻覆。（圖／記者游芳男攝）

行政院今天下午4點將召開「1021鐵路事故行政調查小組」記者會，給出後續對台鐵的建議，並納入台鐵總體檢報告。記者會由行政院發言人Kolas Yotaka主持，出席人員包括調查小組召集人吳澤成政務委員、交通部王國材代理部長、交通部鐵道局胡湘麟局長。針對外界關注的台鐵懲處名單，預計王國材也會在記者會上說明。

普悠瑪事故發生於10月22日，共造成18死、上百人輕重傷，行政院在11月26日公布的初步調查報告指發現，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

調查小組在報告中分析，事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。

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關鍵字：普悠瑪翻覆,台鐵局長,周永暉,懲處名單

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