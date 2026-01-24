年終獎金「最多發3個月」他怕太寒酸！網見1亮點驚呼：有缺人嗎

▲原PO擔心年終獎金的數字不漂亮。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節將至，員工期待領到年終獎金，老闆也煩惱獎金要怎麼發。一名男網友發文透露，今年公司營收亮眼，因為平時已陸續發放多筆獎金，所以擔心年底給出的數字會讓員工不滿意，讓他實在煩惱。貼文曝光後，引起討論。

平時已發六個月！擔憂年底數字寒酸

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「煩惱年終該怎麼發」為標題發文，提到公司2025年營收不錯，期間已陸續發放6.5個月的全薪獎金，加上本薪，全員平均已領到18.5個月。然而經財務試算後，年終僅能再發1.5至3個月。

原PO坦言，雖然整包加起來超過20個月，但總覺得過年前拿出這數字有點寒酸，深怕同仁覺得太少。因此他也想知道，大家會想要平時領得爽，還是年底再一次領8個月？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你當老闆這樣就太傻了，獎金集中在年底發就好了，年中公司有事也才有現金流，然後一整年都沒領到，員工才會撐到年底，以上是老板角度。我是員工當然你能多快發、能發多少就發多少啊」、「我覺得平時爽比較好」。還有一票網友直呼，「好好喔，有你這樣阿莎力的老闆，還缺人嗎老闆，我是個人才」、「我願意加入大家庭」、「好，有缺人嗎」、「還缺員工嗎」。