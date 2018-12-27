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明湧元旦首波返鄉潮！高鐵午後幾乎班班滿、台鐵長途尖峰段剩站票

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▲▼返鄉投票，高鐵湧現人潮。（圖／記者洪巧藍攝）

▲元旦首波返鄉潮就在明天，以雙鐵來說，下班以後幾乎都是客滿狀況。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者曹悅華／台北報導

元旦連假週六登場，明（107）將迎接首波返鄉潮，以雙鐵來說，下班以後幾乎是呈現客滿的狀況，若想搭乘台鐵長途尖峰時段，建議選擇站票或是改搭莒光號，客運部分也有加開班次，另外開車的民眾首日則需避開國1楊梅到新竹和國5南港到坪林路段，以免擠在車龍中動彈不得。

高鐵部分，據網站資料顯示，中午（11:20）過後南下列車幾乎顯示為「熱銷車次」，等於接近客滿到晚上，北上列車則是接近下班時間（16:35）大部分都呈現微「熱銷車次」。高鐵提醒，疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座（詳情參閱各車次自由座車廂配置數），民眾可多加利用。

▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵局建議未購買到長途尖峰路段車票的民眾，可於明日購買站票。（圖／記者季相儒攝）

台鐵方面，中長程路段（台北往返台中、高雄、花蓮、台東等），越接近晚上客滿狀況越明顯，因此台鐵局提醒尚未購票的民眾，新自強號會開放站票，若想要的車次已無座位，可自售票窗口購買無座位票，每班限量發售120張。

若雙鐵都買不到理想時段，客運也祭出大台北往返宜蘭優惠，明天凌晨0時起，大都會「9028 新店－蘇澳」國道客運路線，從新店大坪林往返蘇澳、往返羅東的全票將分別從原價174元、120元降至145元、100元；首都客運「市府轉運站往返宜蘭羅東」、「市府轉運站往返四城」、「市府轉運站往返礁溪」全票價格則分別從原價131元、118元及96元，降為110元、100元及80元，民眾可多加利用。

▲首都客運。（圖／首都客運提供）

▲買不到雙鐵車票的旅客，可轉搭客運，都有祭出相關優惠。（圖／首都客運提供）

開車的朋友，高公局也預測連假必塞爆路段，目前已知首日南下以國1楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國3三鶯到關西、茄冬到西濱、烏日到霧峰，國5南港系統到坪林等6路段較塞，其中，國1楊梅到新竹和國5南港到坪林行車時間將是平常的5倍，出發前建議先查詢該路段是否塞車。

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關鍵字：客運,元旦連假,疏運,台鐵,高鐵,高公局,雙鐵

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