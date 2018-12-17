台鐵拖給翻覆真相！普悠瑪罹難家屬「478字聲明」：毫無擔當政府

▲普悠瑪列車翻覆，台鐵局承諾在17日給翻覆真相，結果跳票。（圖／記者宋良義攝）



記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆至今已逼近2個月，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人政務委員吳澤成今（17）日主持第10次調查小組會議，就「調查事實、原因及問題改善報告」方向進行討論，但始終沒有詳盡的事故分析資料。罹難者家屬在晚間發出478字聲明稿指出，台鐵局原承諾17日，也就是今日要交出報告，最後卻又改為21日。對此，家屬痛斥，台鐵一拖再拖，就是「毫無擔當的政府」。

▲普悠瑪列車翻覆，現場慘況家屬仍難以忘記。（圖／翻攝自陳金德臉書）

普悠瑪罹難者家屬晚間透過時代力量立委黃國昌向媒體發布聲明，指出交通部及台鐵局承諾在3日繳交的資料與報告並沒有兌現，且鐵道局副局長楊正君允諾在4日調查小組開第七次會議結束時，給家屬明確真相報告，最後也都沒消沒息，而答應今天給的詳細報告，僅發布新聞稿而已，等於又再次跳票，所有家屬還是只能繼續乾等。

基於種種無奈和不信任，這些家屬才在晚間發布聯合聲明，希望交通部、台鐵局依照先前承諾，明（18）日公布完整調查報告，並呼籲別再找藉口拖延，唯有盡快還家屬公道，才是真有誠意的表現。

聲明稿內容如下：

您好，我們是一群因為台鐵普悠瑪號10月21日所發生的普悠瑪翻覆重大事故，造成我們或我們的親人受重傷甚至往生的受害者。

事故迄今58天，行政院、台鐵卻無法對外清楚事故發生原因，完整事故報告到現在都還無法公布；交通部及台鐵態度消極。

政府應當是保護人民的，但身為受害者的我們卻感受不到這政府追查事故原因的積極態度，只有消極的掩蓋各項台鐵制度或管理上的缺失，受害乘客及罹難者家屬無法接受如此顢頇、毫無擔當的政府。

離第二次罹難者家屬協調會（12/3）二個禮拜過去了，當初在會議中台鐵、交通部承諾的資料與報告卻還無蹤影，最先鐵道局副局長楊正君，允諾12/4日調查小組會再開第七次會議結束時，給家屬明確真相報告時間，但也都沒消沒息，也沒跟家屬任何回應。承諾17號最晚給詳細報告，也沒做到，僅發新聞稿告知家屬，內容回應似乎也是要家屬等。

請政府監督行政院事故調查小組、交通部、台鐵依照先前承諾，於12月18日公布完整調查報告，切勿一而再，再而三藉口拖延，難道先前的協商都是假的嗎？請盡速給家屬一個公道。

1021普悠瑪事故罹難者家屬連署 107.12.17晚