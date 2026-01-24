　
社會 社會焦點 保障人權

高材生遭感情詐騙！崩潰罹思覺失調症　新竹巨城連續襲臀4女

▲領有身障手冊曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月兩度趁居家女服務員照顧時趁機觸摸其左大腿內、襲胸性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲中年李姓男子性騷4女，落網後對提問大多保持沉默，法辦後遭羈押，最後以5萬元交保。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹40歲李姓名校碩士畢業生於去年5月間，在遠東巨城購物中心連續襲臀性騷，3天內就有4名女子受害。其中2名女子提出告訴，不過李男犯行雖被監視器拍下，仍堅決否認犯行。新竹地院審理，法官審酌李男疑因遭感情詐騙後出現精神狀況，送醫後確診為思覺失調症等情，依他犯2個性騷擾罪，合併執行5月徒刑，可易科罰金15萬。可上訴。

判決指出，女子小花(化名)於2025年5月13日晚間，正在巨城4樓逛街，突然感覺被襲臀，轉頭竟看到李男的手放在自己的屁股上。李男隨即走掉，小花一路叫喚追趕，李男完全沒有反應，小花覺得李男很詭異，就不敢再追。

後來小花和男友前往美食街用餐，又遇到李男，男友上前質問李男剛才是否對小花性騷擾，李男回答「沒有」，小花便通知樓管，沒想到旁邊用餐的女生跑過來，表示先前也遭李男襲臀，不久後另一樓的樓管又帶第3個受害者出現，經樓管報警，警察到場李男帶走，李男移送後還遭收押。

警方追查又發現，李男同月11日就曾在巨城對另名女子性騷擾，不過李男在偵詢過程中避重就輕，對警方提問多保持沉默，經警方查證比對，確認他涉案情節重大，依違反《性騷擾防治法》起訴。

小花和另一名受害女子提出告訴，不過全案審理時，李男仍否認犯行。新竹地院審理，法官認為李男犯行屬實，審酌李男在2023年底疑因遭感情詐騙，開始出現幻聽、妄想的情形，送醫診斷為思覺失調症，兼衡他碩士畢業經濟、未和受害人和解等一切情況，依他犯2個性騷擾罪，合併執行5月徒刑，可易科罰金15萬。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。

01/22 全台詐欺最新數據

514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新畫面曝！三立採訪車衝進彰銀　民眾遭撞飛倒地
寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統異常　旅客飆罵地勤
川普一張嘴得罪全歐洲！　哈利王子爆氣反擊
霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚嘆：他不是一般人
民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」
快訊／小琉球女潛水失聯　全力搜索中
快訊／4縣市大雨特報　下到晚上
獨／李正皓遭埋伏攻擊　3嫌判刑出爐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

性騷擾巨城新竹思覺失調判刑

