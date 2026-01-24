高材生遭感情詐騙！崩潰罹思覺失調症　新竹巨城連續襲臀4女

▲中年李姓男子性騷4女，落網後對提問大多保持沉默，法辦後遭羈押，最後以5萬元交保。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹40歲李姓名校碩士畢業生於去年5月間，在遠東巨城購物中心連續襲臀性騷，3天內就有4名女子受害。其中2名女子提出告訴，不過李男犯行雖被監視器拍下，仍堅決否認犯行。新竹地院審理，法官審酌李男疑因遭感情詐騙後出現精神狀況，送醫後確診為思覺失調症等情，依他犯2個性騷擾罪，合併執行5月徒刑，可易科罰金15萬。可上訴。

判決指出，女子小花(化名)於2025年5月13日晚間，正在巨城4樓逛街，突然感覺被襲臀，轉頭竟看到李男的手放在自己的屁股上。李男隨即走掉，小花一路叫喚追趕，李男完全沒有反應，小花覺得李男很詭異，就不敢再追。

後來小花和男友前往美食街用餐，又遇到李男，男友上前質問李男剛才是否對小花性騷擾，李男回答「沒有」，小花便通知樓管，沒想到旁邊用餐的女生跑過來，表示先前也遭李男襲臀，不久後另一樓的樓管又帶第3個受害者出現，經樓管報警，警察到場李男帶走，李男移送後還遭收押。

警方追查又發現，李男同月11日就曾在巨城對另名女子性騷擾，不過李男在偵詢過程中避重就輕，對警方提問多保持沉默，經警方查證比對，確認他涉案情節重大，依違反《性騷擾防治法》起訴。

小花和另一名受害女子提出告訴，不過全案審理時，李男仍否認犯行。新竹地院審理，法官認為李男犯行屬實，審酌李男在2023年底疑因遭感情詐騙，開始出現幻聽、妄想的情形，送醫診斷為思覺失調症，兼衡他碩士畢業經濟、未和受害人和解等一切情況，依他犯2個性騷擾罪，合併執行5月徒刑，可易科罰金15萬。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。